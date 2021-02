Cajemenses desconocen filtros de vigilancia para regular el aforo del transporte público

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque autoridades municipales aseguran que de forma diaria se realizan filtros de vigilancia para regular el aforo de pasajeros en el transporte público, con la finalidad de disminuir los riesgos de contagios por Covid-19, usuarios de transporte público denuncian no haber presenciado ningún filtro en la ciudad y que las aglomeraciones continúan.

A finales del año anterior líderes del transporte público y autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordaron que se realicen estas actividades en distintos puntos de Ciudad Obregón, para llamar la atención a choferes de taxis, transporte urbano y suburbano que no cumplían con la reducción de aforo establecido, pero los autobuses siguen transportando cantidades de pasajeros no permitidas, al igual que algunos taxis colectivos.

En lo personal no he visto estos filtros que dicen realizar durante el día, tengo entendido que solo se realizan en las noches y en ciertas zonas. Particularmente cumplo con las medidas de prevención establecidas y solo llevo dos personas por pasaje, pero reconozco que hay muchos ‘dieceros’ que llevan hasta cuatro o cinco gentes por viaje y nadie les llama la atención, al igual que los camiones. Las autoridades nos piden que nos cuidemos, pero no hacen su trabajo al cien por ciento”, expresó el taxista, Gilberto Franco.

Acorde a lo mencionado, Ramón Gutiérrez, quien también se dedica a este negocio, expresó que “Si me he encontrado con estos filtros en la ciudad, frecuentemente entre Michoacán y 300, pero la verdad es que solo me ha tocado ver que detengan a quienes tienen motocicleta. En el caso de los camiones y los famosos ‘dieceros’ no me ha tocado que les llamen la atención, lo que está mal. Ellos tienen la responsabilidad de constatar que se cumplan con las medidas, como lo hacemos nosotros”.

Aglomeraciones en el transporte público

Por otro lado, Roxanna Gutiérrez, ciudadana del municipio, aseguró que aunque algunas unidades del transporte urbano y suburbano ingresan una cantidad menor de pasajeros, otras unidades siguen subiendo a una gran cantidad de usuarios, lo que crea aglomeraciones.

En la ruta 15 del transporte urbano se ha visto una disminución, pero muchas veces dejan ingresar a gente sin cubrebocas. Hay otras unidades que de verdad vienen muy llenos y a los choferes no les interesa mucho”, señaló.

Otro ciudadano (quien omitió decir su nombre), aseguró que en la ruta Cócorit del transporte suburbano continúan las aglomeraciones también.

Rebasan totalmente el 50 por ciento de cupo, la gente va muy apretada y esto se ve a diario. Sobre estos filtros, no sé si se realizan o no, pero no me ha tocado ver alguno”.

Por último, Rosendo Moreno, coordinador de Tránsito Municipal en Cajeme, explicó que “si se están realizando los filtros de vigilancia. Inician por la mañana, desde las 7:00 y vuelven a implementarse en diferentes horarios. No hemos detenido a ningún camión porque han respetado el aforo, lo que si hemos detenido son taxis porque llevan de 4 a 5 pasajeros”.

Afirmó que siguen trabajando en los filtros hasta fecha indefinida y que hasta el momento no hay sanciones para quienes no cumplan con el aforo.

No buscamos perjudicarlos, solo se les llama la atención. Los choferes del camión han cumplido, son los ciudadanos los que deben poner de su parte”, concluyó.

Fuente: Tribuna