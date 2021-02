Jubilados víctimas de ‘megafraude’ financiero se manifiestan frente a la Delegación del IMSS

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco más de 3 años que se ejecutara un ‘megafraude’ financiero que afectó a jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cajeme, manifestantes acudieron a la delegación de esta dependencia exigiendo justicia y solicitando que se deje de descontar los cobros indebidos de sus nóminas.

La agrupación se manifestó con pancartas en mano y llamó a las autoridades estatales y federales a cumplir con su promesa y darle una solución digna a su situación. Señalaron al IMSS como principal actor para que tuvieran lugar estas prácticas fraudulentas y manifestaron no estar de acuerdo con las mesas de negociación hechas por el IMSS y las financieras implicadas: Aempreson, Impfa y Finaporta. Aproximadamente 200 personas a nivel estatal han sido afectadas por estas prácticas, afirmó la agrupación.

Lee también: Sonora pasa a semáforo amarillo por Covid-19: ¿Qué actividades se pueden realizar?

María del Carmen Figueroa, quien trabajó durante más de 24 años para el Instituto, explicó que lo que buscan es que se llegue a un acuerdo justo.

Queremos que se deje de descontar estos montos tan altos de nuestras nóminas porque nos están dejando sin sustento aún cuando ya se demostró que estos préstamos fueron un fraude. Personas a las que se les prestó un monto de 300 mil pesos han pagado hasta 600 mil y la deuda sigue. En lo personal le he pagado 150 mil pesos más del monto que se me prestó. He pagado 350 mil y me prestaron 260 mil. Sin embargo, me restan aún 300 mil pesos”.