Lilo Durazo impartirá taller de actuación en la Casa de la Cultura

Cajeme.- La actriz, dramaturga, directora, y productora nacida en Cananea, Lilo Durazo, transmitirá sus conocimientos y experiencia a través del taller: 'Despertando tus Sentidos', que iniciará el 4 de marzo en la Casa de la Cultura de Cajeme, será gratuito y de cupo limitado.

Lee también: 'Bartolo' se une a sus primas iguanas en el Centro Cultural de Cócorit Yo'o Joara

¿Pudiera hablarnos un poco sobre el taller?

"Claro, este taller que impartiré en Ciudad Obregón llegó a mi por sorpresa y es uno de los regalos más bonitos... Dar clases y compartir mis experiencias se ha convertido es un motivo de vida. El taller de actuación es una mezcla de varias técnicas que he aprendido a lo largo de 13 años de carrera. He creado una técnica propia que llamo 'Despertando tus sentidos'. Crearemos una mezcla de actuación en escenario y frente a cámara. Les invito a personas con y sin experiencia en la actuación a qué se inscriban en este taller gratuito y vivan algo único y diferente".

¿Cómo se inició en el mundo de la actuación?

"Mis ganas de actuar despertaron el primer día que me paré en un escenario. De niña me emocionaba mucho que se llegara diciembre porque hacíamos festivales de navidad en la primaria y ensayábamos. La actuación siempre es un nuevo reto y una nueva oportunidad de contar una historia. Me cambió la vida y lo sigue haciendo cada que toca a mi puerta un nuevo personaje".

¿Qué se siente interpretar a un personaje?

"Cuando tengo la posibilidad de actuar frente al público es una experiencia única y conmovedora. Cada función es distinta a diferencia del cine o la Tv. Por eso me gusta mucho el teatro, porque me permite encontrar nuevas oportunidades de interpretar. Tener al espectador ahí sentado, sintiendo y escuchando lo que mi personaje tiene que decir es un regalo. Sentir la energía y la conexión con el público es un acto de fe. Estar frente a las cámaras también tiene su magia, pero aquí solamente tenemos una oportunidad de grabar y transmitir con los ojos lo que el personaje tiene que decir".

Te puede interesar: Explora la biodiversidad con el libro 'Plantas nativas más comunes de las zonas áridas de Sonora'

Recientemente participó en la serie El Señor de los Cielos, ¿Cómo fue su experiencia?

"Fue mi primera vez en televisión. Aún no sabía muy bien cómo funcionaba ese gremio. El personaje de La Niña se me impregnó tanto que hasta la fecha me sigue regalando dicha. Respeto estas historias y el contenido que crean las televisoras, pero no es algo que sume a mi vida. Vivimos en un país y en un estado que vive el narcotráfico muy de cerca y todos los días. No soy partidaria de la violencia, sin embargo vivimos con ella a un lado. Es por eso que me gusta traer nuevas historias y sacar a mis alumnos y espectadores de este tipo de contenido".

¿Algún personaje favorito?

"Creo que todos y cada de uno de mis personajes tiene su propia magia. Todos son especiales y todos han traído cambios a mi vida. Decía Laura Almela, una maestra de actuación, ‘los personajes te eligen’ y yo creo que tiene razón. Por eso me apasiona tanto ser actriz. Poder darle vida a distintos personajes y sanarme a partir de eso es lo más gratificante. Cada personaje es un nuevo maestro de vida".

Lee también: Productores de frijol del sur de Sonora se enfrentan al 'coyotaje' de precios

¿Tiene otros proyectos en puerta?

"Justo hoy termino uno de los proyectos más importantes de mi vida: un cortometraje llamado 'Mala mujer', el cual tuve la oportunidad de actuar y producir de la mano de mi director y guionista, José López Arámburo, originario de Ciudad Obregón. Decidimos unir fuerzas y crear esta historia que pronto estaremos editando para poder inscribirla en diversos festivales nacionales e internacionales. Este año estaré dirigiendo varios cortometrajes. Algunos guiones son míos y otros de artistas sonorenses. También hay planes de una película en CDMX a finales de año, pero prefiero no contar mucho hasta no haber firmado un contrato. Mi plan es hacer cine hasta que ya no pueda más pero como soy muy necia, creo que lo haré toda mi vida", concluyó la actriz, y agregó que, para información más precisa, es posible seguirla en su redes sociales: Instagram y Facebook.