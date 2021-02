"Estamos en el abandono": Habitantes de la colonia Blanca Ramos en Cajeme denuncian falta de servicios

Ciudad Obregón,Sonora.- Aunque la instalación del drenaje, servicio del agua y servicio de luz son factores indispensables para la vida de los ciudadanos, habitantes de la colonia Blanca Ramos denunciaron "estar abandonados", ya que llevan años sin tener acceso a estos servicios pese a que se han hecho diversas gestiones.

Vecinos informaron para TRIBUNA que ante la falta de estos servicios, han recurrido a las personas que habitan en colonias cercanas, quienes los apoyan con agua en algunas ocasiones, mientras que en otras deben esperar a que una pipa les proporcione este líquido.

María Josefa Encinas, quien tiene un año viviendo en la colonia Blanca Ramos, narró la situación.

Nos tienen abandonados prácticamente. La mayor parte de las casas de esta colonia y algunas calles no tienen ni drenaje, ni agua, ni luz. Un señor que trabaja en un taller tuvo que vendernos a nosotros una mufa porque los postes solo son de alumbrado público. Hay vecinos que se han ido de aquí por este mismo problema".

Agregó que la situación ha sido difícil, ya que se requiere de estos beneficios para actividades diarias.

Rubén Pichardo es la persona que vende los terrenos en esta colonia y ha puesto muchas solicitudes ante las autoridades correspondientes para que entre el servicio de la luz y se instale drenaje en esta zona, pero no hay ningún resultado”.

Finalizó diciendo que recurren al agua de las pipas para obtener agua, pero que el líquido no está garantizado de forma diaria.

Por su parte, Daniel Flores, quien vive en el lugar desde hace 5 años, explicó que en su caso quería poner un transformador cerca del taller en el que trabajan pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pedía bastantes requisitos.

Aparte nos dijeron que el precio era muy alto y no teníamos para pagar uno, por lo que estamos sin luz. Aquí se están construyendo nuevas viviendas y nombrando nuevas calles pero aun así no hay drenaje, ni agua mientras que en la calle Miguel Almazán sí están poniendo drenaje desde hace algunos días. Nosotros tenemos que pedirle agua a los habitantes de otras colonias y acarrearla hasta nuestra vivienda".

Por último, acorde a lo mencionado por el ciudadano, un vecino quien decidió omitir su nombre, expresó su inconformidad porque "las autoridades están instalando drenaje en la calle Miguel Almazán y no en otras donde hay muchos más habitantes. Mi vivienda está en construcción sobre una de las nuevas calles y son alrededor de 15 casas las que hay aquí, mientras que allá no hay muchas. La calle en la que están trabajando desde hace días no es muy transitada y no está muy poblada".

