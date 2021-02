Secretario de Desarrollo Urbano se postula para alcalde, cajemenses le reclaman la falta de trabajo

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras calles, áreas públicas, parques y deportivos de la ciudad están en mal estado, el secretario de Desarrollo Público, José Carlos Galindo, levanta la mano para aspirar a la alcaldía de Cajeme. La ciudadanía y cámaras de la región declaran una percepción de falta de obra de gran impacto para la ciudad, contrastando con el anuncio del ayuntamiento de 81 obras.

Además, detalló que los trabajos de bacheo intensivo continúan, y desde hace una semana se tienen a las cuadrillas trabajando en tres turnos, matutinas, vespertinas y nocturnas, así mismo informó que hay obras que están por comenzar en cuanto se libere el presupuesto de egresos municipal, por parte del cuerpo de regidores.

Por su parte el ciudadano Espiridión Báez, opinó que:

Las calles están muy mal, llenas de baches, afecta la movilidad, hace más tiempo uno en desplazarse por sacarle la vuelta a los baches, es lo que más hace daño, si el carro se descomponen el gobierno no se hace cargo".

Hay calles demasiado maltratadas, no deberían de poner puros ‘parches’ como hacen, si agarraran una calle y la repararan bien, duraría más y gastaran menos, y no solo las calles las banquetas están peor, tienes que bajarte porque hay algunas que ni circular puedes", expresó la ciudadana María Cárdenas.



Rafael Delgadillo, regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que:

Derivado del anuncio del avance que se tiene en infraestructura pedimos a detalle las zonas en las que supuestamente se invirtió gran cantidad de dinero para generar obras de impacto social. Lo único que sabemos de inversión es sobre lo que se hizo en la planta potabilizadora 3 y 4 de Oomapas, es la única obra destacada que vemos y en la que se invirtieron como 24 millones de pesos, aunque quedó inconclusa. No vemos realmente obras trascendentes que se hayan hecho con grandes cantidades de dinero en Cajeme, como las autoridades lo han señalado. Se invirtió en la entrada sur y norte de Ciudad Obregón, pero se trata de una obra que no necesitaba una rehabilitación, no sabemos por qué están invirtiendo en esto".