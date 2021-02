¡Increíble colección! El cajemense Jesús Pedroza tiene más de 600 máscaras de Lucha Libre

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace aproximadamente 16 años atrás, el cajemense Jesús Pedroza Rodríguez decidió dedicarse en su tiempo libre a recolectar máscaras originales de famosos luchadores regionales y nacionales para mantenerlas conservadas de forma cuidadosa en el interior de su casa, debido a su apasionada afición por la Lucha Libre mexicana, misma que tiene desde pequeño.

Jesús Pedroza comentó para TRIBUNA que tiene alrededor de 600 u 800 máscaras coleccionadas hasta la actualidad y sigue avanzando. Además, explicó que también se dedica a recolectar artículos relacionados con la lucha libre, en los que invierte tiempo, esfuerzo y economía para mantenerlos en excelente estado.

Jesús muestra su colección de máscaras

Lee también: IMSS Sonora suspende descuentos a los afectados por créditos de Aempreson

También dijo coleccionar loterías, tarros, figuras de acción y demás artículos relacionados con este deporte.

Vengo de descendencia de la lucha libre. El hermano de mi padre era enfermero de luchadores y otro hermano de él era un luchador, llamado ‘El Rayo Negro’. Sentí la inquietud de iniciarme en este deporte, pero al final me llegó más la afición que la vocación. Con el tiempo empecé a coleccionar máscaras”, explicó el cajemense.

Recordó orgullosamente que la primera máscara que adquirió fue la del deportista reconocido como ‘El Sonorense’.

Fue la primera, cuando él me la obsequió fue en el palenque de La Expo durante una de las funciones de lucha libre. De ahí en adelante comenzó todo. Hoy en día conservo máscaras de luchadores con las que iniciaron su carrera, entre ellas, la de ‘Orus’, ‘El Tenebro’, ‘La Muerte’. Son luchadores nacionales y regionales, de antaño y demás”, expresó.

Afirmó que entre otros personajes, guarda algunas máscaras de diferentes ediciones de ‘El Gallito de Oro’, ‘El Pantano Negro’, ‘El Santo’, ‘Fishman’, ‘Egipcio’ y ‘Blue Demon’. “Estas máscaras las tengo en un cuarto especial. Ahí tengo unas 200 máscaras y las demás están en otros espacios pero igual dentro de mi casa. Mi misión es conservarlas íntegras, tal y como se me dieron”.

“Mi gusto por la lucha ha sido de toda la vida. Desde pequeño tuve la oportunidad de conocer a muchos de estos famosos personajes, este deporte es parte de mi vida y de mi familia”, dijo. Aunque expresó que cada uno de los luchadores mexicanos tiene su respeto y total admiración, también destacó que entre mis favoritos se encuentran ‘El Doctor Bagner’, ‘El Tigre de Véngala’, y ‘Blue Star’. Su pasión por la lucha es muy grande

“Cuando me regalan una máscara es algo muy especial, no duermo de emoción. Duró días sin dormir. Me apasiona realmente esto. También junto llaveros, posters, fotografías, tarros, banderines, loterías y otros artículos”, contó para TRIBUNA.

Por último, Jesús Pedroza, afirmó que le gustaría que su afición se preservará por algún miembro de su familia en un futuro, ya que es un orgullo para él tener esta espectacular colección. Entre sus posibilidades, el ciudadano reconoció incluso que le gustaría poder inaugurar un museo de lucha libre local, ya sea en su casa o en algún otro espacio.

Lee también: ¿Alerta de falta de gas en Cajeme? Ocho empresas peligran por problema en Texas

"Yo conservo gran parte de la vida de estos personajes en mi casa, es algo muy especial, algunos luchadores son casi mis hermanos. No me gustaría que esto se fuera al olvido. Si la vida me lo permite me gustaría que en Ciudad Obregón alguien pueda tener conocimiento de la lucha libre nacional y regional. Me encantaría que esto continuara”.