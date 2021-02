¡Rotundo no! Rechazan el regreso a clases presenciales en escuelas particulares en Sonora por Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades y ciudadanos del Estado de Sonora manifestaron su desacuerdo tras difundirse el llamado de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (Anfe-Anep) donde buscan que el 1 marzo los centros escolares particulares reanuden sus clases presenciales y es que la pandemia provocada por el Covid-19 sigue cobrando vidas.

Rogelio Varela Cañez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, explicó que dicha asociación, quien emitió el comunicado, es un organismo distinto, al cual no están vinculados, y que no comparten su postura.

Informó además que a nivel estado existen alrededor de mil 100 instituciones educativas particulares registradas, desde preescolar hasta universidades, por lo cual sería un error arriesgar la salud de los estudiantes y docentes en alguno de estos planteles.

Lee también: Crónica de la tragedia: Campo 5, un poblado agrícola que vive sumido en violencia y muerte

Abraham Montijo Cervantes, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en Cajeme, dio a conocer que, la secretaría está preparada para atender la decisión que tomen autoridades de salud respecto al regreso a las aulas. Y se atenderán al momento que se especifique, observando los protocolos y procedimientos que se determinen, independientemente si es en este ciclo escolar, al inicio o durante el próximo.

Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación de Padres de Familia (Aepaf) en Sonora, manifestó que, debido a las condiciones sanitarias actuales, se manifiestan en contra de esta propuesta.

Así mismo explicó que sería poco probable que algún dueño de una escuela particular quiera exponer a sus alumnos y mucho menos que sea un padre o madre de familia quien decida exponerlos.

Elda Leticia López, directora de la preparatoria Espinosa, señaló que, tras conocer este llamado, se tuvo una reunión con diferentes directores y se concluyó que actualmente las condiciones no son las necesarias para volver a la modalidad de clases presenciales.

Lee también: SEP: Conoce cómo sería el regreso a clases mixto ante pandemia por Covid-19

Yolanda Rivas, madre de familia, explicó que, a pesar de estar en desacuerdo con el cierre de los planteles, debido a que los cobros de las colegiaturas no disminuyeron, sería un “paso hacia atrás”, el enviar a los niños a tomar clases presenciales.

Es verdad que el aprovechamiento escolar disminuye con esta modalidad en línea, existen más distractores, pero por lo mismo es que debemos de continuar con las medidas que han estado funcionando, de nada servirá este último año en casa, si al final se hace una reapertura y vuelven a subir los contagios, en lo personal no mandaría a mis hijos hasta que no se tenga un riesgo si no nulo, si mínimo de contagio”.