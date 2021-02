"¿Ya le contaron de Mariana?": Tunden a Durazo por polémica exigencia a médicos de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Alfonso Durazo, candidato común a la gubernatura de Sonora por Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora, fue duramente criticado en Twitter luego de minimizar el peligro que corren los pasantes de medicina que son enviados a las partes serranas donde el crimen organizado impera.

Durante una entrevista radiofónica con Durazo Montaño reclamó que los centros de salud no cuenten con médicos y que no se encuentren debidamente equipados, mientras que el entrevistador hizo notar a Durazo que los pasantes dudan en servir en esas zonas por no contar con la seguridad necesaria.

Te puede interesar: Coronavirus, a la baja en Sonora: Detectan 62 casos nuevos y seis fallecimientos

Hay que mandarlos, hay muchas cosas en el Gobierno que no son gratas pero si estudiaste medicina y si vas a hacer tu servicio tienes que atender el servicio social donde las necesidades sociales demandan tu servicio. Entonces, ¿para qué estamos formando médicos?”, señaló Durazo.

Dice Durazo, que si estudias medicina y no quieres ir a hacer el internado a lugares donde hay una fuerte presencia de grupos criminales, que mejor ni estudies, que eres un cobarde porque “le sacas”.

AGUAS SONORA, con este infeliz. pic.twitter.com/8zIlI5hLY9 — Hatsumi Nonaka uD83CuDDEFuD83CuDDF5?uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@HatsumiNonaka) February 22, 2021

Las reacciones en redes sociales como Twitter no se hicieron esperar y la indignación por parte de los internautas fue unánime, ya que no ha pasado mucho tiempo del último caso de Mariana Sánchez una pasante de Chiapas que fue asesinada durante su servicio social, un hecho que conmocionó al país.

También lee: Darán voz, a través del teatro, a mujeres del Valle del Yaqui de la colonia Las Areneras

¿Alguien ya le contó de Mariana? ¿Sabrá que en los últimos años han asesinado a 58 médicos en tierras de narcos?”, reclamó @klaudiagiron.

Será que ése estúpido de @AlfonsoDurazo, nonse enteró del caso reciente de la doctora Mariana en Chiapas, ultrajada y asesinada. Y así como ella y ellos, doctores de servicio social no tienen ninguna garantía de nada y los quiere mandar a un matadero??? Está idiota Alfonso. — Luis Felipe Gordillo Alfonzo uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Lfelipegoral) February 22, 2021

Qué fácil es hablar cuando traes un convoy de camionetas que te cuida hasta el sueño, no? Si el gobierno quiere que sus médicos estén en todo el territorio nacional, que haga su tarea: Qué trabaje e invierta recursos para que sus médicos y cada ciudadano se sientan seguros. — Clausol (La vida es ahora) uD83DuDC6BuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@claudia008) February 22, 2021

Con esa pinche manera de pensar, con razón la seguridad durante su gestión nomas empeoró.



Estas piltrafas son las que están detras de la TTTT. — Jaime Delgado (@tzhor57) February 22, 2021

@AlfonsoDurazo está aceptando que mintió al decir que ningún territorio era dominado por el crimen organizado: hoy lo aceptó, varios territorios dominados por los cárteles que tal vez uno de esos son comandando por Ovidio Guzmán a quien dio libertad para operar. @artur_ibarra — VOZ DE BARRIO (@barrio_voz) February 23, 2021

Que recorra municipios como Cajeme, Guaymas, SLRC, Caborca, Yecora sin escoltas, en su auto y con su familia. — Jose Angel Soto (@joseangelsotog) February 22, 2021

Fuente: Twitter @HatsumiNonaka