Ejemplo de superación: Margarito lava autos para salir adelante pese a ceguera

Ciudad Obregón, Sonora.- Hay historias de superación personal que roban el corazón de todos, la de Margarito Castañeda Delgado es una de ella. Cuando tenía 32 años perdió la vista paulatinamente debido a una enfermedad hereditaria, sin embargo, no ha dejado de dedicarse al lavado de automóviles ya que para él es la forma en la que puede salir adelante.

Con 53 años de edad Margarito sigue trabajando y realiza su trabajo en la calle Orquídeas número 174, entre Coahuila y Triticale. “Llevo aproximadamente 18 años haciendo este trabajo, pero debido a que gracias a mi enfermedad (endoftalmitis) ya no veo bien con mis ojos busco poder lavar los carros de los clientes en mi casa y no en la calle”.

El ciudadano contó para TRIBUNA que ha sido víctima de múltiples accidentes al salir a lavar carros a las banquetas, por las condiciones en las que se encuentra.

El año pasado un carro me golpeó y por ello es que quiero comprar una maya sombra para poder realizar mi labor en mi casa. Algunos ciudadanos me han apoyado con despensas y a los clientes les digo que me apoyen con lo que puedan a cambio de darles el servicio”, expresó Margarito Castañeda.