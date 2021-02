“Calladito se ve más bonito”: Tunden en redes a Mariscal tras presumir “sus logros” en la seguridad de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras que el alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presumen en sus redes “sus logros” en materia de seguridad, 9 de los 11 indicadores del semáforo delictivo se encuentran en rojo y la ola de violencia continúa. Por ello vía redes sociales los ciudadanos le reclamaron al munícipe con comentarios como: "no conoces la vergüenza”, “calladito se ve más bonito” y “Cajeme está perdido en el rumbo de la seguridad”.

“En el tema de Seguridad Pública reitero, TENEMOS EL HILO DE LA MADEJA en la mano y seguimos construyendo certidumbre. No se salta ante la dimensión del problema que nos dejaron pero si caminamos con firmeza, informamos con sensatez y sabemos donde estamos parados. El absurdo lo dejamos pasar”, señaló Mariscal Alvarado.

En el tema de Seg. Publica reitero, TENEMOS EL HILO DE LA MADEJA enla mano y seguimos construyendo certidumbre. No se salta ante la dimensión del problema q nos dejaron pero sí caminamos c/firmeza, informamos c/sensatez y sabemos donde estamos parados. El absurdo lo dejamos pasar pic.twitter.com/2gtxGGKHvP — Sergio Pablo Mariscal Alvarado (@SergioPMariscal) February 26, 2021

Sin embargo, en enero de 2021 se registraron 81 robos a vehículos, 31 robos a casa y 29 robos a negocios; dos de estos tres indicadores se encontraban en amarillo en diciembre de 2020. En el tema del narcomenudeo el semáforo indica que este delito se incrementó 141 por ciento con 53 carpetas de investigación registradas.

En verdad señor alcalde , calladito se ve más bonito . En boca cerrada no entran las moscas . uD83DuDE09 — Adco (@adrian_cobos) February 26, 2021

La violencia familiar incrementó 19 por ciento con 68 casos registrados mientras que la violación incrementó 50 por ciento con 3 carpetas de investigación. Mientras que los homicidios dolosos muestran un incremento de 100 por ciento en relación a la media esperada registrando 54 en enero.

NO CONOCES LA VERGÜENZA NI DE LEJOS TU — Guillermo Arellano (@vidal_borquez) February 26, 2021

Es por ello que indignados los ciudadanos vía Twitter le respondieron a su publicación, “En verdad señor alcalde , calladito se ve más bonito . En boca cerrada no entran las moscas”, afirmó @adrian_cobos. Por su parte, @hugoowg le señaló que: "¡Buena noticia! pero me gustaría verlas TODOS LOS DIAS, es urgente, necesario, es obligación. Espero no se maree con tan bajos números que comunica. Hay mucho por hacer échele muchas ganas, chance y salva un poco su imagen y reputación política".