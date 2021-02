"Nos pide 50 pesos y nos hostiga": Vendedores del IMSS en Cajeme acusan que guardia les cobra 'piso'

Ciudad Obregón, Sonora.- Vendedores ambulantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cajeme decidieron romper el silencio y acusaron que la jefa de los guardias de seguridad les cobra 50 pesos a forma de derecho de 'piso' por trabajar, Claudia Margarita ‘La Chica’ Campoy, una comerciante, relató para los medios de comunicación la situación de "hostigamiento" que viven.

Aunque Claudia Margarita dice que ya expuso la situación a los superiores, todavía la jefa de seguridad “sigue haciendo de las suyas”. La acusada es Laura Yolanda González.

Leer también: ¡Tienen esperanza! En Cajeme, 87% de los adultos mayores sí quieren vacunarse

Nos está hostigando, si no le pagas te sigue hostigando, a mi no me va amedrentar una guardia, tengo añales y han pasado muchísimos guardias pero ella está cobrando mucho, y ese no es su trabajo, se dedica a vender los cuerpos de los seres queridos y a cobrar piso", denunció.