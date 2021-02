Luis Miguel, el ‘Rambo’, un verdadero ejemplo de héroe en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Pensar en héroes es imaginar a seres con poderes que, sin el más mínimo esfuerzo, salvan las vidas de las personas, pero esta idea es lo más alejado a la realidad, los verdaderos héroes se exponen cada día, exponiéndose a fallas que les pueden costar la vida, contando solo con su valor y capacitación, así como con el apoyo de sus compañeros.

Y en Cajeme existen estos héroes, se reúnen, no en una cueva secreta, sino dentro del H. Cuerpo de Bomberos, tal es el caso de Luis Miguel el ‘Rambo’ Aguirre Peinado, bombero, buzo e inspector, quien en cada servicio arriesga no solo su vida e integridad física, sino que también carga con la posibilidad de no regresar a casa con sus hijas y esposa.

A través de entrevista con TRIBUNA, Luis Miguel relata que durante la búsqueda este pasado viernes, de una persona que cayó a las aguas del Canal Bajo a la altura de la comunidad Las Areneras, tuvo un fallo en el equipo al estar bajo el agua, se trozó la parte bucal del regulador y empezó a tomar agua, sumado a eso traía demasiado peso, se atora el cinto, el chaleco por el mismo exceso de peso no logró sacarlo a flote, y se presentó un percance con la cuerda que lo sujetaba.

Tras una pausa, en la que los minutos de desesperación volvieron a su mente, Luis relata el angustioso momento que vivió.

Pasan demasiadas cosas quieres solucionarlo lo más rápido posible… y no puedes”, se quiebra la voz del ‘héroe’, pero como otras veces agarra fuerzas y con lágrimas en los ojos continúa: “se te viene a la mente tu familia, las personas que amas, es muy difícil verdaderamente el saber que te arriesgas en un servicio y solo tienes el apoyo de tus compañeros, con esta son 4 veces que casi muero debajo del agua y una en donde tuve quemaduras de segundo grado, al rescatar un niño de un incendio”.

Aguirre Peinado, durante las labores donde casi pierde la vida

Una pausa en su relato, que utiliza para recordar sus motivaciones lo ayudan a recobrar la voz y explica:

¿Por qué sigo?, dentro de esas malas experiencias, te viene mucha alegría, como el recordar que las marcas que me dejó un incendio, significan que hoy una persona sigue con vida, mis condiciones en el agua me dicen en cada servicio, vamos a rescatar a alguien con vida, y gracias a Dios lo he vivido y es gracias a él y a mis compañeros que sigo aquí”.

El silencio vuelve a invadir el cuarto, y él voltea hacia la ventana, pero mira más allá de ella, él mira hasta su familia y expresa:

Vuelves a nacer, con más ganas y más experiencias, las personas que te aman lo toma de la peor manera, saben que sales de casa y no sabes si vuelves, y solo están pendientes de las noticias sobre cada servicio, y es lo que muchas veces genera caos por querer saber qué es lo que pasa”.

Arriesgamos nuestra vida sin conocer a la persona, nosotros vamos al llamado todo el tiempo con la esperanza de que la persona no sufra, de poder rescatarlas, aunque no siempre los resultados son los que uno quisiera”, afirma con convicción, el rescatista.

