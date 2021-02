Pese a que los índices de robo van a la baja, este delito no cesa en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora afirman que los delitos patrimoniales como el robo van a la baja, este delito no se deja de cometer en Cajeme.

Seguridad Pública informó que los índices de robo a vehículo, casa habitación, personas o negocios a nivel estatal y local, bajaron considerablemente, pero ciudadanos, comerciantes y líderes de organismos empresariales locales denuncian que aún persisten estos delitos en el municipio.

Según los datos de esta dependencia, durante el mes de enero del 2020 se registraron 334 reportes de robo a persona, mientras que este enero la cifra se redujo a 267. En el caso de robo a negocio, durante el mismo periodo se disminuyó de 498 casos a 402..

Juan Ovando Nenninger, actual coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) en Cajeme, mencionó que “efectivamente, la tendencia en cuanto a estos delitos patrimoniales ha continuado a la baja a nivel estatal y local, pero esto no quiere decir que no haya casos de robo".

Lee también: Secretaría de Salud confirma 32 fallecimientos y 157 casos nuevos de Covid-19 en Sonora

Agregó que se debe referir la denuncia ante el Ministerio Público en caso de que alguien sea víctima de algún delito.

Sucede que en muchas ocasiones puede haber reporte al 911 pero no interponen los afectados su denuncia, y si no hay denuncia no hay investigación, de ahí la importancia del seguimiento por parte de los afectados”.

Antonio Aguilera, comerciante en el primer cuadro de la ciudad, expresó que, si bien los operativos navideños mitigaron los robos en la zona del Centro, estos no paran en 2021.

En los primeros días del año hicieron un boquete en el techo de mi local, sonaron las alarmas, pero no acudió nadie a atender”, explicó.

La situación es realmente preocupante para nosotros, es muy incómodo porque a diario vemos robos en los negocios. Hace días pasó en una joyería local y en otros establecimientos”, dijo por su parte otras vendedora en el Centro de la ciudad (quien omitió decir su nombre).

Por su parte, Mario Villela, vicepresidente de comunicación en la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Cajeme, resaltó que, aunque es verdad que hay una reducción en los indicadores, los delitos patrimoniales no han sido erradicados en el municipio.

Sigue a la baja robo a persona, casa, negocio y carro en Sonora derivado a las acciones conjuntas de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y participación ciudadana de los comités MAS en Whatsapp. pic.twitter.com/vmPoEUCjS1 — SSP Sonora (@ssp_sonora) February 7, 2021

Desafortunadamente seguimos viendo robos a negocios, pero todos debemos trabajar de forma conjunta para disminuir cada vez más estos actos, pero definitivamente hay que reconocer que han ido a la baja los indicadores”.

Asimismo, Julio César Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), enfatizó que “el que no haya muchos reportes o registros de robo no significa que esto no esté sucediendo. Muchas veces los afectados, por alguna mala experiencia ante las instancias de justicia, deciden no poner una denuncia, lo que puede ser un factor. Estudios y encuestas demuestran que un pequeño porcentaje de afectados interpone denuncia”.

Las mismas autoridades han reconocido que en el caso de los robos a casa habitación la disminución ha sido en gran parte porque los ciudadanos permanecen en casa y no por la estrategia de las autoridades encargadas”, señaló.

Por último, el director de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango, explicó que el tema de la inseguridad se debe de atender con prevención familiar, llamando a que se tome la denuncia como parte de la educación.

De nada sirve la educación académica, si no se tienen los principios morales, desde mi llegada el llamado ha sido para que la gente denuncie, y si se ha tenido aumento en el número de reportes ciudadanos, continuamos con los trabajos en favor de los ciudadanos”.

Fuente: Tribuna