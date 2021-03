Construcción de viviendas baja en Empalme y Guaymas ante nueva normalidad

Guaymas, Sonora.- En el último trimestre e inicio del nuevo año la ciudadanía siguió en solicitud de información para la compra-venta de una vivienda, lo que se reflejó para quienes se dedican al asesoramiento inmobiliario en la región.

Al respecto, según el último reporte que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en diciembre en Sonora cayó -30.4 por ciento la construcción de casas.

Alejandro Romero Ayala, analista financiero y economista en Sonora, manifestó que la situación suma 3 años en retroceso, donde el único tipo de obra que creció en 2020 fue el de transporte y urbanización, que aumentó 9.6 por ciento.

Hay muchas personas que no están en una predisposición endeudarse hasta que no estén las condiciones económicas más estables, pues quedarse sin empleo en plena pandemia puede generar que no tengan liquidez para pagar una deuda tan grande”.