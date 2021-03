"¡Queremos seguridad!": Cajemenses demandan soluciones a candidatos por la alcaldía

Ciudad Obregón, Sonora.- Este año electoral, la ciudadanía, coincide en que la seguridad es el “punto clave” que los aspirantes a la alcaldía deben tener como prioridad si es que quieren llegar a la silla presidencial. Y es que, el municipio actualmente registra altos índices en homicidios dolosos, y una percepción de inseguridad bastante elevada.

En 2018 el municipio cerró registrando 232 asesinatos, cifra que aumentó en 2019 un 40.95 por ciento, contabilizando 327, y para 2020, el incremento se elevó en relación a 2018 en 77.16 por ciento con 411 homicidios dolosos. En lo referente a obras el regidor Rafael Delgadillo señaló que la actual administración en espera de la llegada de un recurso federal, malgastó el presupuesto municipal, en embellecimiento de espacios, en algunos invirtiendo hasta en dos ocasiones a la misma obra.

A través de un sondeo ciudadana realizado por TRIBUNA, se detectó que la principal exigencia, y de manera unánime, es la falta de seguridad, seguido por la reparación de calles y en tercer lugar la limpieza en las colonias.

Lo primero que les pediría a cualquiera de los candidatos, sería honestidad, que brinden propuestas realistas, no solo que las digan por tener el voto y luego se olvidan, porque una vez llegando al puesto no hacen nada, y la principal problemática que se debe solucionar es la inseguridad, que nos tiene aterrorizados, no podemos salir tranquilos con la familia sin temor a que nos pueda pasar algo, quienes han estado no han hecho nada, últimamente la delincuencia los ha rebasado y no se ve una pronta solución”, declaró la ciudadana Laura Gil.