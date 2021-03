Crisis en la Central Camionera de Obregón; corrupción, deudas y números rojos el legado de Omar Serna

Ciudad Obregón, Sonora.- Nunca en la historia de Ciudad Obregón la Central Camionera había estado en tal crisis; hoy se ve opacada por demandas en puerta, señalamientos de corrupción y los estados financieros en números rojos. Desde la llegada de José Omar Serna Córdova las finanzas han ido en picada, durante 2019 el total de activo circulante que presentó la paramunicipal era de 1 millón 692 mil 738 pesos, y para 2020 esta cifra disminuyó un 35.74 por ciento, logrando solo 1 millón 87 mil 724 pesos.

Para el comienzo de la actual administración (2018-2021) la paramunicipal era símbolo de las buenas finanzas municipales con utilidades cerca de los 8 millones de pesos. En 2019, ya bajo la dirección de Serna Córdova, los activos disminuyeron un 20 por ciento, registrando 6 millones 366 mil 430 pesos y al cierre de 2020 las pérdidas fueron de 37.80 por ciento, al generar solo 4 millones 975 mil 625 pesos.

En el caso de los activos no circulantes, decayeron 16 por ciento, pasando de 4 millones 673 mil 691 pesos en 2019 a 3 millones 887 mil 901 en 2020, mientras que los pasivos circulantes, donde se incluye el pago a proveedores, aumentaron en el mismo periodo un 225 por ciento, pasando de 868 mil 288 pesos a 2 millones 830 mil 480 pesos; cabe señalar que todos estos datos fueron dados a conocer en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Crédito Público.

La crisis en la que se encuentra la estación de autobuses se hace cada vez más grande, el pasado lunes proveedores locales afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) denunciaron públicamente los adeudos que se extienden hasta 8 meses, con la intención de que el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, pueda ayudar a resolver el problema antes de irse a demanda.

La sombra de Serna

Al igual que las finanzas la popularidad de Serna Córdova ha ido cayendo, pues es uno de los personajes más señalados de la administración de Sergio Pablo Mariscal, por los diferentes escándalos en los que se ha visto envuelto. Todavía para mediados de 2020 se perfilaba como el “candidato” para la Presidencia Municipal e incluso había recibido el “espaldarazo” del alcalde, sin embargo, se le dejó de tomar en cuenta para 2021. Ahora el funcionario es aspirante a la diputación local por el Distrito 17.

El director ha sido señalado de pagar a diferentes medios de comunicación para que hablen bien de él, además también ha tenido ya diferentes confrontaciones con los regidores de la Comisión de Hacienda, quienes han puesto sobre la mesa un posible desvío de recursos. En 2020, estuvo en la boca de todos tras entrar en un pleito legal con un suplente de regidor y un comunicador, Serna Córdova, acusó que lo habían extorsionado.

Para diciembre el funcionario municipal fue requerido por un juez federal por “atentar contra la libertad de expresión” bajo la carpeta de investigación 463/20, en esa ocasión cuando el oficio llegó al Palacio Municipal, este respondió en el oficio DPM/022/2020 que no estaba en la plantilla laboral del Ayuntamiento.

En la mira

Aunque se ha invitado varias veces a Serna Córdoba a entablar conversación con los regidores, este ha minimizado el problema. TRIBUNA también intentó contactarlo, sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas.

Rafael Delgadillo Barbosa, regidor por el PAN, abundó explicando que aparte del adeudo denunciado por Canaco, la paramunicipal le debe a las autoridades hacendarias. “Debe a Hacienda, Infonavit, al Estado, entre otras muchas, solo en el mes de diciembre en Comisión de Hacienda, se detectó un adeudo de cerca de 1 millón 650 mil pesos, actualmente debe ser un pasivo de 2 mdp, sin contar el pasivo a proveedores”.

Por su parte, Gustavo Almada, edil por MC, dijo que como empresario se manifiesta en contra de cualquier tipo de abuso, sobre todo cuando este viene por parte del Gobierno. “El Gobierno debe estar en aras de justicia, por lo cual no es posible que, aprovechándose de su posición, no les pague a sus proveedores, es una acción totalmente reprobable, es una práctica que sabemos se presenta y no solo en la central camionera, también pasa en Oomapas, incluso en el mismo Gobierno Municipal, es una práctica que debemos de desaparecer”.

“Se han hecho alguna observación en el sentido de que se deben auditar todas las paramunicipales, pero enfocándonos en la Central, cuando inició la administración actual, esta paramunicipal era la única que tenía números aceptables, pero en las manos del actual director, Omar Serna, ya entró a números rojos”.

Para finalizar, el regidor Rosendo Arráyales, explicó que, pese a que el Cabildo en reiteradas ocasiones ha evitado tocar el tema, se debe de considerar la aplicación de auditorías externas, las cuales vienen fundamentadas en la ley, esto con la finalidad de poder detectar irregularidades, y poder llevar a cabo una recuperación oportuna de las finanzas de cualquier paramunicipal o dependencia.