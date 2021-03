Ciudad Obregón: Realizan homenaje en honor a las víctimas del Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- Al cumplirse un año desde el primer caso de contagio por Covid-19 en Sonora, elementos de la Cruz Roja Cajeme, Hospital General y Departamento de Bomberos, encendieron las sirenas de sus vehículos y dieron un ‘aplauso’ conjunto en homenaje a todas las víctimas de la pandemia.

Enfermeros, bomberos y elementos de la Cruz Roja realizaron esta actividad a las 2:30 de la tarde, según informó el comandante de la Cruz Roja Cajeme, José Luis Osegueda.

Es una manera de hacer honores por todas las víctimas que se ha llevado este virus. Sabemos que no hay nada que celebrar y que debemos seguirnos cuidando porque esto no ha terminado”, explicó.

José Luis Osegueda advirtió también que Cruz Roja Cajeme realizó 414 servicios por Covid-19 el año anterior y que, aunque la tendencia se encuentra ligeramente a la baja en la actualidad, con la activación del semáforo verde en Sonora y las actividades electorales “se prevé una tercer ola de contagios".

Lee también: Ricardo Bours: Seguridad, comercio y turismo, los objetivos a mejorar en Puerto Peñasco

Claro que esperamos que no suceda, pero recordemos que se presentaron 65 servicios por Covid-19 durante diciembre de 2020 y posteriormente en enero de 2021 fue el segundo mes con el pico de contagios más alto, debido a las fiestas de diciembre. Ahora nos dicen que mantendrán abiertos los espacios públicos en Semana Santa, por lo que podría pasar lo mismo. Por ello invito a las familias a no salir en Semana Santa y a no bajar la guardia. Los mismos cajemenses cuestionan que estemos en condiciones para encontrarnos en color verde”, finalizó.