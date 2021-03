Cajeme: Obras y mejoras en seguridad 'peligran' de no aprobarse presupuesto municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- La cancelación o aplazamiento de proyectos como vialidades, implementación de juzgados orales e incluso la falta de fondos para la policía municipal serían la consecuencia de no aprobarse la Ley de Ingresos Municipales 2021 El Ayuntamiento de Cajeme, se quedaría trabajando en base a las finanzas de 2020, las cuales no contempla programas actuales y esto forzaría a recortar presupuestos de diferentes áreas para cumplir con los compromisos.

El regidor por Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada, explicó que, en caso de no aprobarse, algunos fondos como el que contempla bonos para policías, equipamiento, patrullas y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de Seguridad Pública, no se tendrán.

Eran aproximadamente 30 millones de pesos, que no se tendrán, por lo cual otras dependencias verán recortes para poder asignarlos a la seguridad”.

Tal vez te interese: Cajeme: Servidores de la Nación causan polémica al “encuestar”; actores políticos acusan ventaja de Morena

Añadió que otro tema que se vería afectado es el de los Juzgados Cívicos, que estaban contemplados para implementarse este año, pero que no están contemplados en la anterior Ley de Ingresos, así mismo se tienen obras inconclusas, como el caso de la obra de la entrada norte y programas de infraestructura en general.

Por su parte, el regidor petista, Rosendo Arrayales, señaló que difícilmente se aprobará esta Ley de Egresos, argumentando que a pesar de que el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal, fue al Congreso a presionar para que se agilice, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, estipula que se tiene como plazo hasta el 31 de diciembre para aprobarse.

Pasada esta fecha, ya no hay nada que hacer, lo único que entra es el presupuesto del año pasado para aplicarse al gasto corriente, lo demás tendrá que darse con la aprobación del Ayuntamiento, tuvo que haber una declaración sobre que no se aprobó, cosa que no ha pasado, lo cual impide modificar el presupuesto”, aclaró el regidor.