Nenis’, mujeres de la región de Empalme y Guaymas que usan las redes sociales como trabajo

Guaymas, Sonora.- Sin importar críticas y con el afán de salir adelante para una superación personal en todos los sentidos, mujeres de la región de Empalme y Guaymas encuentran entre las herramientas tecnológicas una nueva forma de hacer crecer su negocio, el cual a pesar de la pandemia no desisten para hacerlo prosperar.

A través de redes sociales existen alrededor 15 grupos de ‘ofertas’, donde se puede contabilizar que por lo menos en cada uno hay más de 15 mil usuarios.

Mauro Masson Zamudio, integrante del nuevo consejo de expresidentes consejo de Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turístico de Guaymas (Canaco – Servytur), manifestó que el tema del comercio informal es una situación que al momento no se ha regulado, situación que hoy en día parece ir en aumento, sobre todo con el uso de internet para ofertar servicios y artículos en venta.

Cuando una persona no tiene un trabajo formal, esta brinca a la informalidad, lo que genera que abra un negocio de este tipo, lo cual también es importante porque es un detonante económico muy bueno, pero al momento no tenemos que tanto porcentaje afecte a un establecido, lo que sí es que para todos sale el sol y con eso ya después le pude dar pie para establecerse.

Al respecto, Karina Cortés, ama de casa y emprendedora de su propio negocio de decoraciones, comentó que ella inicio con su negocio más que nada durante la cuarentena sanitaria, pues con las medidas que pusieron de quedarse en casa, tuvo tiempo libre para pensar en algo para generar dinero extra a su hogar.

Tuve que ver la manera de también ayudarle a mi esposo, pues con esta pandemia hubo recortes de bonos y tiempos extras, aunado a que desde siempre me ha gustado todo lo que se relacione a las manualidades, por eso me anuncie en Facebook y cree una página para subir mi trabajos”.

Asimismo, relató que todo ha sido un esfuerzo, pues al contrario de lo que muchos piensan, realizar decoraciones en fiestas se invierte tiempo y dinero, que a la par le da la ventaja de estar al cuidado directo en su casa de sus hijas.

Gracias a Dios me ha ido muy bien, sobre todo porque las personas ya me reconocen y me recomiendan al conocer mi trabajo que publicó, ya sea en mi página personal o grupos de ventas de Facebook”.