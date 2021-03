Mujeres al volante, un viaje seguro aseguran usuarios del servicio en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Luego de un ambiente de hechos de alto impacto y casos de presuntas desapariciones propiamente de mujeres en la región, un sector laboral sale a la luz para aprovechar y ganarse la confianza del género, quienes brindan un servicio exclusivo para féminas que quieran utilizar taxis.

En Guaymas existen alrededor de cuatro mujeres conductoras, más las casi 15 que son afiliadas a una aplicación.

Víctor Miramontes, taxista del sitio Bahía en el Puerto, manifestó que trabajar de chofer de alquiler no es riesgo, al contrario, es peligroso para quien ande en malos pasos y se mete en problemas.

En el caso de los accidentes, es una cuestión circunstancial, como puede tocarte uno al azar, quizá en todos los años que trabajes corras con suerte y no te veas involucrado en nada, es cuestión de saber manejar y no meterse en problemas”.

En el caso de equidad de género, relata que sí conoce a conductoras mujeres en el Puerto, quienes hacen el mismo trabajo que en su mayoría culturalmente es de hombres, las cuales son pocas mujeres pero lo realizan de forma muy honrosa.

Luz María Lizárraga, chofer de la aplicación, relató que poco a poco ha formado un grupo de clientes, que siempre que ocupan un servicio le marcan directo.

Asimismo, precisó que es bueno que existan grupos exclusivos para mujeres, ya que siempre se siente con más confianza.

Asimismo, Paola Cota, chofer de aplicación, expresó que a través de Facebook ella se anuncia para ofrecer un ‘viaje seguro’, principalmente a féminas, a cualquier hora.

Vemos que ahorita hay mucha inseguridad y en ocasiones clientes me han comentado, por eso se me ocurrió trabajar exclusivo, ya si hay hombres, debe ser a quienes ya identifico y sé que no viven en colonias a la periferia, pues en una ocasión sí me llevé un susto que gracias a Dios no pasó a mayores”.