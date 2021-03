VIDEO: "El gallo soy yo": Alcalde de Cajeme se dice la mejor opción de voto

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que su reelección es reprobada por los ciudadanos, que afirman que no ha hecho nada en su Gobierno, el alcalde Sergio Pablo Mariscal se autonomina la mejor opción de voto por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por eso dijo que él era "el gallo" de su partido.

Cabe recordar que en Cajeme son más de 15 los aspirantes que apuestan por ser el candidato del partido de izquierda, uno de ellos el propio secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez. Al cuestionar al alcalde sobre el tema consideró que era "atinado" que se busque una candidatura de unidad, "nosotros hemos recibido el punto de vista del sector social y empresarial, y consideramos que la propuesta para que el ingeniero José Carlos pueda conducir este proceso nos parece muy bien".

Lee también: Director de Seguridad se escuda; culpa a la ciudadanía de no denunciar, por eso la violencia en Cajeme

En #Cajeme el alcalde @SergioPMariscal habló de las candidaturas a la alcaldía municipal y afirmó: "el gallo soy yo" al preguntarle de sus adversarios de su mismo partido como @JoseCGalindoG y @DipPolloCastelo pic.twitter.com/JZ9hF3LrcR — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 2, 2021

Lee también: "No más bloqueos": Transportistas de distintas organizaciones se manifestarán

Sin embargo, señaló que mientras no se defina no hay gallos y que en ese caso él sería la mejor opción. "Yo estoy aquí levantando la mano y si quieren que lo diga, pues, el gallo soy yo", señaló con alegría. Al cuestionarlo sobre Galindo respondió y el diputado Raúl 'El Pollo' Castelo, quien también se interesa por la Alcaldía, Mariscal afirmó rápidamente entre risas: "No no no no, yo soy el gallo".