Clima en Sonora: Llegada del Frente Frío Número 44 ocasionará bajas temperaturas

Hermosillo Sonora.- En los siguientes días, Sonora podría registrar temperaturas de cero centígrados y menores, ante la llegada del Frente Frío Número 44, por lo que el Gobierno de Estatal llama a protegerse.

El termómetro estará marcando entre cinco centígrados a 12 centígrados en el norte y noreste del estado y de cero centígrados e incluso menores en la sierra limítrofe con el vecino estado de Chihuahua.

La Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un llamado a través de redes sociales tomar medidas precautorias y a no encender anafres ni braseros en espacios interiores y a extremar precauciones principalmente en las regiones del norte, noreste y en la alta sierra de Sonora.

La dependencia advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar abundantes líquidos, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Se pronostica para los días miércoles 24 y jueves 25, la posibilidad de caída de aguanieve y nieve en las regiones norte, noreste y oriente de Sonora. #PonteListo #QuédateEnCasa pic.twitter.com/e0w8g6VZaZ — Protección Civil Sonora (@uepcsonora) March 21, 2021

Se pronostica para los días miércoles 24 y jueves 25, la posibilidad de caída de aguanieve y nieve en las regiones norte, noreste y oriente de Sonora, se lee en Twitter.

A causa del Frente Frío 44 y la corriente en chorro subtropical, la entidad espera para hoy domingo condiciones de cielo medio nublado a nublado y muy baja probabilidad de lluvias en Sonora.

Además de ambiente frío al amanecer en zonas serranas y ambiente cálido en zonas costeras, con vientos fuertes en la región serrana, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua.

Se esperan vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetro por hora con rachas de 60 a 70 kilómetro por hora en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente de la entidad, con temperaturas máximas entre los 22 y los 35 centígrados.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre 5 y 15 centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre 12 y los 17 centígrados. En el sur de la entidad el termómetro marcará entre los 8 y los 12 centígrados durante la noche y a tempranas horas matutinas.

Esta noche el #FrenteFrío Número 44 ocasionará #Vientos fuertes en el noroeste y norte de #México. Consulta el #Pronóstico General de las 18:00 horas https://t.co/1aR0z1E3v3 pic.twitter.com/rH606niF2b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2021

Temperaturas máximas de 28 a 30 centígrados en el Desierto de Altar y noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en la sierra y el norte serán inferiores a los 26 centígrados y de 30 a 36 centígrados en el centro y sur durante el día.

Asimismo, cielo despejado a medio nublado en el sur y sin probabilidad de lluvias, con rachas de vientos de 50 kilómetros por hora en las regiones costeras de Sonora.

