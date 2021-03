¡En deuda total! Finanzas de Cajeme de “mal en peor” durante administración de alcalde morenista

Ciudad Obregón, Sonora.- Las finanzas del municipio y de las paramunicipales de Cajeme se encuentran ‘enfermas’ y es que, durante la administración del morenista Sergio Pablo Mariscal de 2018 a la fecha, aquellas dependencias que se encontraban ‘sanas’, llegaron a números rojos. Esto no solo pone en crisis su funcionamiento sino también el servicio que prestan a los ciudadanos.

Sumidos en deuda

Entre las paramunicipales destacan tres en total crisis financiera: el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), la Central Camionera y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme (IMIP).

Los estados de actividades financieras en poder de TRIBUNA demuestran que la dependencia encargada del agua ha ido incrementando sus pérdidas durante tres años consecutivos. En 2018 terminó con 56 millones de pesos (mdp) en pérdidas, en 2019 con 111 y en 2020 fueron 51, para un total de 218 mdp.

Tal vez te interese: VIDEO: "Sí le quité el celular": Director de Seguridad en Cajeme admite agresión a mujer

Aunque en diferentes ocasiones el alcalde ha tratado de subsanar la deuda de la paramunicipal a base de créditos, esto no ha funcionado, lo que se refleja en el servicio que presta, ya que por toda la ciudad hay fugas de aguas negras y drenajes colapsados.

Hoy en Tribuna la radiografía de @Omarserna el personaje más oscuro de la administración municipal de @SergioPMariscal. Corrupción, demandas y números rojos; ahora también amenazas a la libertad de expresión https://t.co/V4Un6nrnUQ — Alejandra Avalos (@alejandraaaval2) March 12, 2021

Las finanzas del IMIP cayeron catastróficamente pues pasó de tener un ejercicio positivo con 689,953.79 en 2019 a -667, 261.70 en 2020. En distintas ocasiones los proyectos de esta paramunicipal se han visto frenados precisamente por la falta de presupuesto.

Mientras que la Central Camionera, símbolo de las buenas finanzas municipales con utilidades cerca de los 8 millones de pesos al inicio de la administración, se convirtió en una caja sin fondos. En 2019 los activos disminuyeron un 20 por ciento, registrando 6 millones 366 mil 430 pesos y al cierre de 2020 las pérdidas fueron de 37.80 por ciento, al generar solo 4 millones 975 mil 625 pesos.

En el caso de la Promotora Inmobiliaria, pese a mantenerse con pérdidas, los resultados han presentado incrementos en sus ahorros pasando de 112 mil 370 en 2019 a 846 mil 667. Caso similar con el Rastro Municipal donde a pesar de presentar una pérdida de 10 millones 807 mil 168 pesos, en cada ejercicio ha disminuido las pérdidas reportadas.

Lee también: Cajeme: Obras y mejoras en seguridad 'peligran' de no aprobarse presupuesto municipal

Preocupa deuda

Sobre el caso particular de las deudas de la Central Camionera, Jesus Nares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Cajeme, explicó que aún existen proveedores, dentro de sus afiliados, que no han recibido pago por parte de esta paramunicipal, por lo cual seguirán presionando para que se pueda tener una recuperación de la deuda.

El regidor, Emeterio Ochoa, calificó la administración que se ha realizado en cada una de las paramunicipales como mala, exceptuando al rastro municipal, señalando que se ha realizado un buen trabajo.

El rastro es la única que ha mostrado mejoría, con un esfuerzo real que se refleja en sus números, por el otro lado, la Central Camionera, lamentablemente está en un muy mal estado financiero, sin lograr repuntar como fue el compromiso, entro a números rojos por una fuerte inversión que se hizo, pero hace más de un año de eso y no se ven avances”.

El edil añadió que en el caso de Oomapas, se han buscado acciones para apoyarla, como los exhortos al congreso, para el tema de los cortes de agua, ya que de cada 10 usuarios solo 3 están pagando, lo cual dificulta tener ingresos.

Por su parte, el edil, Gustavo Almada, señaló que a pesar que los resultados no se pueden medir igual, poniendo como ejemplo Oomapas, aclaró que su desempeño ha sido muy malo, ya que de las condiciones en que esta administración lo tomo, se va a heredar con más endeudamientos. "El organismo está prácticamente en quiebra técnica, con pérdidas en promedio de 8 mdp mensuales”.

En el caso de la Central Camionera, remarco que esta se tomó con números negros, pero con el “pretexto”, de mejoras paso a números rojos. "Se hacen mejoras cuando se tiene el recurso, no cuando te va a generar una deuda”, señaló.

En el caso particular de IMIP, el edil explicó que este al no ser un organismo no generador, manejándose como un ente descentralizado, cumple la función de administrar servicios, por lo cual explicó que no se puede medir de la misma forma. "Las paramunicipales que si son generadoras están presentando pérdidas de dinero, unas más que otras”.