Familiares de Andrea se manifiestan en el Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- “¡Vamos por ti hija aguanta!, Andrea Carolina, mi niña, mi ‘Carito’ no te desesperes hija”, de tal forma se expresó con llanto en sus ojos, Andrés Osuna Molina, padre de Andrea Carolina, joven desaparecida y que ha provocado el enojo de guaymenses que ayer realizaron una marcha por la avenida Serdán, culminando en la AMIC en exigencia de justicia.

Según información, la joven fue vista por última vez el pasado 18 de marzo cuando se dirigía a visitar a su novio, en ese momento se perdió toda comunicación con la mujer de 37 años, donde después los familiares reportaron encontrar el domingo el bolso tirada de Andrea en el malecón turístico del Puerto.

Andrea hija, vamos a ir por ti, no te me desesperes hija, te estamos buscando y vamos a ir por ti, porque tú eres una guerrera, eres fuerte hija, eres una niña con muchos proyectos de vida” relató con un nudo en la garganta, Andrés Osuna, conocido profesor jubilado del Cbtis 40.

Además, dijo que “mi hija no es mala, a nadie le deseo un momento como estoy pasando yo, es morir en vida, hasta que no tenga a mi hija en mis brazos, volveré a ser el de antes, un maestro y padre de familia que con mucho orgullo, serví a la educación 34 años a la comunidad de Guaymas”, citó a la afueras de la oficina de la AMIC, donde era acompañado por familiares, colegas y ciudadanos que se sumaron a la protesta.

Relató que Andrea salió de su casa la noche del pasado jueves a llevarle menudo a su novio Heriberto para cenar, desde entonces no se sabe nada de ella y su familia lamenta que las autoridades hayan dejado libre a ese hombre, al ser el principal sospechoso.

Sostuvo que el día en que fue interrogado por las autoridades tenía rasguños en la cara, una quemadura en la mano y apariencia de estar bajo los efectos de algún estupefaciente.

Si lo vieron con rasguños y la mano quemada, y lo soltaron aun sabiendo que mi hija estuvo con él, le llevó menudo para que cenara y ya no me la regresó, no es lógico, ¿por qué apareció la bolsa en el malecón sin tarjetas bancarias, ni el teléfono?’, ¿por qué lo soltaron?".