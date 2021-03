Maltrato animal sin seguimiento, denuncias quedan impunes en Empalme y Guaymas

Guaymas, Sonora.- A pesar de que los reportes por maltrato animal en la región van en aumento, activistas denuncian que no hay seguimiento real por parte de las autoridades correspondientes al ya no darles seguimiento, por lo que tienen que hacer labores altruistas por su propia cuenta para mejorar la condición de animales.

A la semana se tienen alrededor de 20 denuncias de este tipo, las cuales las canalizan asociaciones animales de Empalme y Guaymas.

Paola Saavedra, activista animal y deportista del Puerto, manifestó que son alarmantes todas las denuncias que le hacen llegar, pues tanto los animales como las personas son seres vivos que merecen el mismo respeto.



Asimismo, dio a conocer que es recurrente que personas reproduzcan a sus perros y después los anuncien para su venta, lo cual es un delito.



La verdad si alguien hace una denuncia, las autoridades no hacen nada, no les dan seguimiento y no procede, pues si alguien llega con un reporte de maltrato animal no hay respuesta, a pesar de ser un delito”.