VIDEO: "Sí le quité el celular": Director de Seguridad en Cajeme admite agresión a mujer

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que se hiciera viral un video en redes sociales donde se puede observar que el director de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango, le arrebata con violencia el celular a una joven mujer el pasado fin de semana en el dique 10, el capitán admitió que sí fue él quien realizó la acción. Los cajemenses consideraron un abuso de autoridad el hecho.

El video fue grabado por usuario de Tik Tok @eyvans13. Mientras la joven de camisa roja grababa con su celular el hecho, en un rápido movimiento, Cándido Tarango, le arrebató con fuerza el celular. Esto causó gritos y alarma por parte del grupo de personas que se encontraba alrededor.

En redes sociales como Facebook y Twitter el video fue dado a conocer por los distintos medios de comunicación y provocó comentarios de indignación entre los ciudadanos que señalaron su preocupación por el actuar del director de Seguridad, "muy macho con las mujeres y ¿con los sicarios?", le reclamaron.

Ante ello, Cándido, compartió un video a través de comunicación social en el que admite que él sí le quitó el celular a la joven justificando que el papá de la muchacha fue el que empezó desde un principio.

Se me acercó muy aceleradamente en una moto y sorpresivamente me di cuenta que era un joven que andaba muy acelerado. Si nos debemos de relajar...pero también debemos de respetar a la autoridad. Me acerque a él a preguntarle y cuando me di cuenta su hija me estaba grabando", dijo.

"Le quité su teléfono pero no con el afán de agredir me disculpe posteriormente con ella, le regrese su teléfono y de verdad me sentí muy mal", confesó Tarango quien dijo que después del incidente todos se disculparon y perdonaron por su actuar. Sin embargo, el video sigue causando enojo debido a la ola de asesinatos que hay en el municipio, pues acusan que el capitán debería de atender ese problema y no agredir a la ciudadanía.