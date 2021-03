Crónica de una persecución: Camionero huye de la policía, retiene a pasajeros y casi ocasiona una tragedia

Ciudad Obregón, Sonora.- Salí de mi casa con la intención de llegar a mi trabajo antes de las 9:00, todo parecía un viernes normal. Solo esperaba que mi compañero me dijera "ya depositaron" para dar un brinco de emoción e ir al cajero. Para mi sorpresa nada fue así. Me encontraba en la parada del camión, junto a otros pasajeros. Comunes trabajadores del sistema al igual que yo. Somos de los que si no salimos a trabajar no comemos. Al llegar el autobús fue una escena rutinaria. Subí y pagué los 14 pesos del pasaje. Nada parecía raro o anormal.

Íbamos más de 20 en el conocido como 'Cocoreño', estos camiones suburbanos son la máxima representación de la cultura popular de Cajeme. Muchos tienen cumbias y las luces de colores que se mezclan con el ‘barrio’ que suelen tener los choferes, a ser sinceros el ambiente se pone muy bien. Al pasar el puente del Bordo Nuevo, yendo de norte a sur por la carretera México 15, todo se empezó a descontrolar. Otro camión, emparejó al mío y los choferes se hicieron de palabras. "No me vas a estar amenazando, te va a cargar la ver..", gritó el chofer de mi unidad. Todo parecía el típico pleito de camioneros resentidos por llegar primero y tomar más pasaje.

Parecía que estaban jugando carreritas, si uno aceleraba el otro también, y lo mismo si gritaba o hacía señas obscenas. Después de unos minutos, el otro chofer pareció rendirse e irse de largo. Obviamente entre los pasajeros había molestia. Los movimientos bruscos nos habían hecho saltar en nuestros lugares en varias ocasiones como si fuéramos vacas, pero nada fuera de lo común, uno se acostumbra a que los camioneros conducen como si fueran protagonistas de la película Rápidos y Furiosos.

Entre paradas y subidas de pasajeros me enteré que la unidad era la número 91 de Estación Corral, un camión blanco por fuera y con los vidrios de color tornasol. Al interior una estructura oxidada reflejaba el paso de los años, sus sillones cafés desgastados y con algunos hoyos eran la prueba de ello. Es cierto que por 14 pesos no puedes pedir mucho como pasajero, pero las condiciones del transporte en la ciudad dejan mucho qué desear, además de decir que las unidades no tienen refrigeración.

En #Cajeme así se vivió la persecución del camión que secuestró a 4 pasajeros; fueron momentos de terror para los pasajeros, al final el chofer fue capturado y los pasajeros están establesuD83DuDEA8 pic.twitter.com/ZDoZuQvUf0 — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 19, 2021

A las 8:40 a escasos metros de llegar a la parada final, la Central Camionera, dos patrullas se emparejaron a la unidad. Estábamos por la 200 y Campeche, nadie sabía qué estaba pasando, "los bajaré más adelante", dijo con nerviosismo el chofer y avanzó unas cuantas calles. Para ello, ya solo estábamos cuatro pasajeros a bordo; una mujer y su hijo de 12 años, una adolescente y un joven de más de 20 años. El pánico se hizo presente.

El chofer comenzó a perder los nervios e hizo algunas llamadas, "me pusieron el dedo ya valió madre", le gritaba a alguien por el teléfono. "Señor por favor bájenos a nosotros no nos interesa", suplicó de nuevo la señora que comenzó a llorar, ella comentó que sufre de problemas de presión. "Sí los voy a bajar pero ahorita", gritaba con descontrol, "ayúdenme pero, no hagan nada".

Aceleró más, la huida parecía como de las que solo se ven en las escenas de acción de Misión Imposible, para ese momento ya había más de 5 patrullas persiguiendo el camión. El chofer logró salir de la ciudad y decidió volver a tomar la Carretera Internacional rumbo a Esperanza. En varias ocasiones casi se estrella con otros automóviles, por esquivar a la Policía. Era imposible quedarse sentado, en varias ocasiones mi cabeza pegó contra los barrotes y caí al suelo.

#TribunaInforma: En #Cajeme camión de pasajeros secuestro por varios minutos a 4 pasajeros; el camionero fue perseguido por varios minutos. Los pasajeros eran una mujer, un niño de 12, un adolescente y un joven de 24 años. pic.twitter.com/4uc8GaMNTv — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 19, 2021

La unidad iba de un lugar para otro, los otros pasajeros lloraban y suplicaban bajar. Pensé en mi familia y amigos, solo tenía en claro que una desgracia iba a ocurrir, posiblemente nos íbamos a estrellar o el camión se iba a voltear, entonces sería el fin. Suena cliché pero es verdad que cuando te pasa algo así, sí ves tu vida pasar. De pronto se comenzaron a escuchar disparos, no sé bien lo que pasaba, solo sabía que cada vez el chofer se ponía más nervioso. "Mira párate y tú corres, nosotros nos quedamos aquí", tratábamos de convencer al chofer que cada vez se veía más acorralado.

Los balazos siguieron sonando durante unos dos minutos más. De repente a unos metros delante del 60 Batallón de Infantería, el camión dio un giro brusco y se subió al camellón de la Carretera Internacional. "Nos vamos a voltear", grité con pánico. El chofer pensó que quizás con ese movimiento podía darse más tiempo para escapar. Pero chocó con dos patrullas, las unidades 196 y 048, al brincar al otro lado de la carretera.

Una intensa movilización policiaca se vivió la mañana de este viernes en la comisaría de Esperanza, chofer intento secuestrar un camión urbano uD83DuDEA8https://t.co/Lm4JnCeTea — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 19, 2021

De pronto más balas y más fuerte que antes. Todo era incierto, las sirenas se escuchaban tan retumbantes, el corazón se me salía del pecho. "¡¿Qué pasa?!, ¿Ya se fue?", nos preguntamos "ya lo agarraron" dijo alguien. Minutos después decidimos bajar del camión, un mecánico nos ofreció resguardarnos en su negocio. Al pisar tierra mi cuerpo sintió escalofríos y un suspiro muy grande vino seguido de un "gracias a Dios". La pesadilla había terminado y obviamente llegué tarde al trabajo.

Nota: Esta crónica fue relatada por un pasajero a bordo del camión, a TRIBUNA, el afectado mantiene su identidad protegida ante cualquier represalia. Sobre el hecho, datos proporcionados por las autoridades dictaminaron que la señora y el menor a bordo del camión fueron llevados al nosocomio tras presentar una crisis nerviosa. Se sabe que el detenido es Édgar Omar 'N' de 38 años, mismo que fue arrestado por los municipales en las calles Vicente Padilla entre Carretera Internacional y Obregón.

El modelo del autobús es marca Internacional 2000, color blanco y con número económico 91. El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, donde fue certificado por el médico de guardia. Después se remitió al Agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común. Se sabe que los daños ocasionados a las patrullas son arriba de los 20 mil pesos y podría enfrentar cargos por varios delitos. De la unidad se sabe que fue remolcada al corralón para definir su situación jurídica.