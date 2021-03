"Ella peleaba por su hijo y un hombre la mató": Indigna terrible feminicidio de Karina en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el terrible feminicidio de Karina, una joven madre que peleaba la custodia de su hijo, en redes sociales se comenzó a compartir el #TodosporKarina para exigir un alto a la violencia contra la mujer en Cajeme. Los colectivos ya se organizan para salir a marchar y exigir justicia.

"Karina, fue asesinada brutalmente solo por exigir justicia, solo por ejercer su derecho a la denuncia, por querer una vida libre de violencia, por querer vivir. Sabemos que un policía la mató, porque la no acción mata, porque la corrupción mata, porque no solo son los feminicidas, también es el estado inepto, inútil, ineficaz e ineficiente”, se lee en la publicación de Facebook de Cuerpos Disidentes.

u00a1Hasta que no haya justicia, fue la policu00eda!Karina, fue asesinada brutalmente solo por exigir justicia, solo por... Posted by Cuerpos Disidentes on Tuesday, March 23, 2021

Por otra parte, Esmeralda Leyva, publicó su opinión respecto al hecho: “En Obregón siempre es día de muertos. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. La policía no me cuida y mató a karina. No son formas nos dijeron! Hubo una mujer que denunció y marchó, pidió y también investigó. Y si Marisela también murió. Seguro andaba en malos pasos! Estudio y se superó. Y si ella también murió. Karen seguía viva y la policía no la escuchó. Pero el monumento si cuido”.

En Obregu00f3n siempre es du00eda de muertosLa policu00eda no me cuida, me cuidan mis amigasLa policu00eda no me cuida y mato a... Posted by Esmeralda Leyva on Monday, March 22, 2021

Son muchas las jóvenes que en redes sociales se sumaron a exigir justicia por Karina, quien fue asesinada el lunes 22 de marzo por la tarde, en la colonia Plano Oriente de Ciudad Obregón a tiros, supuestamente por un elemento de policía que fue su expareja sentimental y con quien estaba peleando la custodia de su hijo. Los familiares compartieron que en una ocasión el sujeto ya había intentado asesinar a Karina y ella lo denunció, ahora los familiares temen represalias por haber compartido con los medios la situación.

#Cajeme, #Sonora "La mató un corrupto, la mandó a matar un cobarde, puso en riesgo la vida de mi madre y arrebató la vida de mi hermana", gritó familiar de joven madre asesinada ante los medios de comunicación. (2/2) pic.twitter.com/CKwl5n8o6K — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 23, 2021

Ante ello las jóvenes se organizan en redes sociales para salir a marchar y exigir justicia. En este mes de marzo en el municipio han sido 12 mujeres las asesinadas, todas ellas con extrema violencia, sin duda esto ha indignado a la sociedad de Cajeme que pide un alto a tanto homicidio.