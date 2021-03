"Estamos cansados de la incertidumbre": Maestros interinos reclaman su plaza

Navojoa, Sonora.- La mañana de este miércoles 24 de marzo, el Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral, tomó la carretera federal México 14 sobre la entrada sur de Navojoa para protestar por la falta de certidumbre en la concesión de bases.

Carla Valenciano, líder de este movimiento conformado por maestros que cumplieron con el proceso de admisión 2020-21, señaló que la manifestación va encaminada a conseguir una mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno para resolver sus inquietudes.

Valenciano reclamó que ni el Gobierno Federal ni el estatal les han basificado, es decir que no les han otorgado plaza, y que se les había indicado que les darían los lineamientos, aun cuando tiene tienen el tiempo en contra.

No nos han basificado. Desde cuando dijeron que iban a sacar lineamientos y es fecha que no lo hacen. La vigencia termina el 31 de mayo y no han resuelto nada”.