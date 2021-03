"Fue omisión de las autoridades": Feminicidio de Karina en Cajeme pudo evitarse, opinan activistas

Ciudad Obregón, Sonora.- Activistas opinan que el hecho más reciente de feminicidio en Cajeme pudo evitarse de no ser por la "omisión de las autoridades". Se trata del caso de Karina, una joven madre que peleaba la custodia de su hijo y que el pasado lunes fue brutalmente asesinada por exigir justicia.

"La mató un corrupto, un policía corrupto, la mandó a matar un cobarde, puso en riesgo la vida de mi madre y arrebató la vida de mi hermana”, comentaron los familiares de la joven. Pese a las marchas que se han llevado a cabo para exigir un alto a la violencia, en el mes han sido asesinadas 12 mujeres: 9 por balas; una se localizó al lado de un canal, degollada; una más fue encontrada ‘encobijada’ en Villa Bonita y el cuerpo de otra en una fosa clandestina.

Señalan omisión en el caso

Leticia Burgos Ochoa, integrante del colectivo Red Feminista Sonorense, señaló que la situación que vive Cajeme demuestra la falta de responsabilidad de la autoridad. “En este caso Seguridad Pública, tiene la responsabilidad de proteger, dar cuenta de la evidente deficiencia de las órdenes de protección”.

Añadió que, en el último hecho suscitado en el municipio, la víctima tenía una orden previa de denuncia, por aproximadamente un año de antelación, por lo cual la activista denunció omisión por parte de la autoridad, indicando que se debe llamar a cuenta.

Se llama violencia institucional, a aquello que la autoridad tiene bajo su responsabilidad y deja de hacerlo, en este caso, la protección que con antelación se giró por parte de un orden ministerial, y no se cumplió. La falta de la declaratoria de alerta de violencia de género en Cajeme, pareciera que es un desprecio a la vida de las mujeres, a los reclamos, que las autoridades parecieran las ven como necedades, pero los últimos casos de asesinatos de mujeres estaban previamente documentados por la autoridad”, explicó.

Para finalizar señaló que anteriormente se hablaba de que no existían órdenes de protección, y ahora que las hay son ineficaces. "¿Qué sentido tiene girar estas órdenes si no existe una garantía de su cumplimiento?, si al final del camino nos arrebatan la vida, la autoridad debe de dar la cara y deslindar responsabilidades para saber en dónde fue que se dejó de atender este reclamo, hay medidas de protección y otras de urgencia donde peligra la vida, y este hecho deja en evidencia que la autoridad no está a la altura”, finalizó Burgos Ochoa.

El activista social, Rafael Evans, expresó que el problema escala más allá de lo ocurrido a Karina, mencionó que es importante la unión de la sociedad para exigir a las autoridades, “es evidente el tema de la violencia en la ciudad, Karina denunció el caso de acoso por parte de su pareja, durante casi un año antes, y ahora se encuentra muerta”.

Así mismo añadió que los familiares también son víctimas ya que tienen que enfrentar el duelo, aunado al peso social, y la manera “lasciva”, de cómo las autoridades atienden este tipo de casos.

Es inhumano el trato que nos dan, yo estuve sentado en esa silla de la Fiscalía, respondiendo las preguntas incómodas, estos protocolos inhumanos y devastadores en momentos tan difíciles para una familia víctima de la violencia”.

TRIBUNA intentó contactar al director de Seguridad Pública, Cándido Tarango, para obtener más información ante el señalamiento de que un presunto elemento de Policía asesinó a Karina, sin embargo, no contestó las llamadas.