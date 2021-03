Productos ‘milagro’ en Guaymas, advierten riesgo ante su venta no certificada

Guaymas, Sonora.- Debido al latente riesgo de comprar un producto o servicio que se cataloga como ‘milagroso’ por su efectividad curativa, autoridades y especialistas de la región alertan debido a su uso y exhortan a tener cuidado, pues en su mayoría quien los vende u ofrece no cuenta con una certificación oficial.

A pesar de que en los últimos tres años solamente se tiene reporte de tres productos que han procedido a una suspensión o verificación, según datos de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coesprisson) del Puerto, donde también en los últimos 2 años las quejas han aumentado.

Karelia Lozano, encargada del área de dictamen en Coesprisson delegación Guaymas, manifestó que por medio de verificadores que andan en la calle es que monitorean los anuncios publicitarios, ya sea de medicamentos o servicios.

Ahorita como está de moda todo lo estético, como el microblading, aplicación de ácido hialurónico, mini liposucción, entre otras, es que hacen estos operativos, así como la venta de medicamentos o productos que prometen una curación”.



Asimismo, relató que un principal problema al que se enfrentan es al uso de redes sociales, donde por ese medio también se ofertan todos estos, pero aun así no se salvan.



Lo que vemos es que las redes sociales es el medio más utilizado para esta publicidad, pero de todos modos se detectan las páginas y se procede a realizar una verificación para que la persona o negocio cumpla con los certificados ante las autoridades de salud y permisos para vender”.



Además, refirió que la publicidad engañosa es cuando no indican un médico responsable en caso de una reacción alérgica, o bien que no garanticen el producto o servicio no va a dañar la salud.



Mauro Masson, especialista en medicina alternativa de la región, comentó que hay que tener cuidado con todos los productos que se venden, sobre todo contar con un certificado de origen y que cuenten con un laboratorio establecido.



El detalle de productos ‘milagro’ es que al comprarlos estos indican que sirven para todo, ese es el problema, a la par que los encuentran de forma ambulante e incluso hay quienes los venden directamente en los hogares”.



Masson expuso que hay que buscar productos que estén bajo una regulación, donde hay quienes se aprovechan de la gente y comercializan piratería.



Me ha tocado que vayan a mi casa a vender sus productos los cuales desconocen de sus propiedades”.

Al respecto, advierte que ante cualquier situación como esta es importante reportarla, y acudir con un experto a la hora se consumir los productos, pues la mayoría de las ocasiones son productos copia y no especifican a detalle los ingredientes, sobre todo aquellos que causan efectos secundarios.