VIDEO: ¿Corrupción? Policía de Cajeme recibe 'moche' y aconseja a motociclista para evitar el retén

Ciudad Obregón, Sonora.- El caos y los escándalos dentro del departamento de Seguridad Pública en Cajeme no parecen tener fin. Y es que esta vez fue captado un policía de tránsito recibiendo 100 pesos de un motociclista como 'moche' para no detenerlo. Además en el video se puede ver al elemento aconsejando al joven para irse por otra calle y evitar que le retengan su moto en el retén donde hay grúa. El hecho indignó a los ciudadanos pues en varias ocasiones la policía ha sido señalada por corrupción.

"Saca un permiso para que no te quiten la moto", le dice el policía al joven, "si está bien, gracias oficial", se le oye al motociclista. Es en ese momento cuando ambos estiran la mano y el tránsito recibe un billete de 100 pesos, "no pases por la 400 ¿por dónde te vas a ir?", le dice el elemento, "no te metas por acá te ahorras el retén con las grúas, wey", finaliza para irse.

En #Cajeme se observa como un tránsito recibe dinero y aconseja a un motociclista de irse por otra calle para evitarse el retén. El video ha causado indignación en los ciudadanos pic.twitter.com/P4WzH8UHTJ — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 25, 2021

TRIBUNA intentó contactar con el director de Tránsito Municipal, Rosendo Moreno Amaya, para conocer qué se hará con el elemento o cómo evitaran más situaciones como estas, pero la encargada de comunicación social, Mercedes Burboa dijo que el comandante no podía hablar por motivos de veda electoral. Tampoco pudo agendar entrevista con el director de Seguridad Pública municipal Cándido Tarango.

Cabe señalar que no es la primera vez que el grupo policíaco es señalado por corrupción, cabe señalar que durante su mandato el exdirector de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, aseguró que sus policías eran corruptos porque no les alcanzaba el sueldo y por ello tenían la necesidad de pedir dinero.