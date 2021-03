Con desorden arranca la vacunación contra el Covid-19 en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El primer día de jornada de vacunación contra el Covid-19 en Cajeme desató polémica, pues los presentes se manifestaron inconformes por el desorden que hubo en los puntos de encuentro, además de que no se inició en la hora acordada. El proceso inició con adultos mayores de 80 años en adelante.

Entre aglomeraciones y quejas de los presentes por la demora y desorganización, (incluso en las las comisarías de Cócorit y Esperanza no se recibió el biológico), el día de hoy arrancó la primer etapa de vacunación contra el Covid-19 en Cajeme. Aunque las autoridades aseguraron que la aplicación de la vacuna daría inicio a las 9:00 horas, el proceso arrancó oficialmente a las 10:11 en la Plaza Lázaro Cárdenas, lo que provocó inconformidad por parte de los adultos mayores presentes, quienes aseguraron haber llegado al lugar desde las 05:00 horas de la mañana.

Socorro Velarde, primer ciudadana en recibir la vacuna en la plaza Lázaro Cárdenas

En el caso de las comisarias, según el reporte, la ausencia del biológico se debió a una falla en la logística de entrega, por parte de la Secretaría de Salud y la Guardia Nacional.

Me siento bien, contenta de recibir la vacuna al fin”, expresó Socorro Velarde, la primer adulta mayor (de 85 años) en vacunarse contra el Covid-19 en la Plaza Lázaro Cárdenas.

Aglomeraciones se observaron en preparatoria Cobach Plantel 1

La familiar que la acompañó aseguró que llegaron juntas aproximadamente a las 5:00 de la mañana y tras largas horas de espera, recibió el antídoto. Autoridades de salud y de seguridad estuvieron presentes en los distintos puntos de vacunación. Los adultos mayores contaron con la oportunidad de registrarse, recibir una ficha de turno, pasar por una valoración médica y permanecer en el lugar por un lapso de 30 minutos posterior a la aplicación de la vacuna, para ser atendidos en caso de sentir algún malestar.

Adultos mayores se aglomeran por retraso de vacunación

Familiares de los adultos mayores no tardaron en expresar su descontento, no solo porque la vacunación no inició a la hora acordada, sino por la mala organización por parte de las autoridades. Entre los puntos de vacunación en los que se reflejaron notoriamente las aglomeraciones y se manifestaron inconformidades, destacan la Plaza Lázaro Cárdenas y la preparatoria Cobach Plantel 1, además de las comisarías de Cócorit y Esperanza.

Ni siquiera la carpa pusieron a la hora que debían. ¿Para qué nos dicen que van a empezar a una hora? Aquí tenemos a nuestros familiares haciendo largas filas, exponiéndose por la mala organización de las autoridades. Si hay más contagios será culpa de ellas”, dijo Rosa Castro, cajemense que se encontraba en la Plaza Lázaro Cárdenas.

Por su parte, el delegado del Bienestar, Bernabé Arana, recordó que el primer lote que llegó fue de 21 mil 300 dosis y que se seguirá vacunando conforme a las fechas acordadas a los adultos mayores en los próximos días.

#TribunaInforma inicia la aplicaciu00f3n de vacunas #anticovid para adultos mayores de 80 au00f1os en #Cajeme. Posted by Tribuna Sonora on Saturday, March 27, 2021

Vacunas llegan tiempo después de la hora acordada en la plaza Lázaro Cárdenas

​​​​

Este domingo les toca a los adultos mayores de 75 a 79 años. El lunes a los que son de 70 a 74 y el martes a los adultos mayores de 68 a 69”.

#aTribunaInforma reina desorganizaciu00f3n en vacunaciu00f3n de la plaza 18 de marzo #Cajeme Posted by Tribuna Sonora on Saturday, March 27, 2021

Sobre el tipo de vacuna que se aplicó con el arranque de la jornada dijo que “fue la Sinovac, de doble aplicación” y finalizó diciendo que son 21 puntos de vacunación los que se están manejando en el municipio.

Fuente: Tribuna