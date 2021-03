Matrimonios igualitarios sin registros desde hace dos años en el Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- A pesar de los esfuerzos de la comunidad que apoya a los enlaces igualitarios, poco se ha hecho por parte de las autoridades para la aprobación de los cambios del Código de la Familia en el Estado, para que el trámite sea de la misma forma que un enlace común entre hombre y mujer.

De esto, que solamente en el municipio porteño hay registro de dos parejas del mismo sexo que han legalizado su amor ante el Registro Civil, y al momento ninguno en Empalme.



Juan Carlos Rosas Gracián, oficial en la ‘Ciudad Jardín’, manifestó que mientras ellos no tengan una instrucción de la dirección de un procedimiento a seguir, ellos continúan realizando la negativa.

Cuando una pareja del mismo sexo llega a las oficinas, se les reciben los documentos como a cualquier matrimonio, pero ya al revisarla es que procedemos a emitir una negativa por escrito fundamentada en base a los artículos y la jurisprudencia del Estado de Sonora".



Asimismo, relató que al momento todavía no hacen las modificaciones pertinentes al código familiar, situación que no significa que dichas parejas no puedan realizar el trámite, pues existen amparos para poder agilizar el enlace como cualquier otra pareja.

Después de que se emite un amparo, las parejas pueden ir ante un juez federal donde se lleva un procedimiento con un tiempo indefinido, pero cuando ya tienen este documento lo presentan ante las oficinas del registro y ya se procede a realizarse el enlace".



Rosas Gracián comentó que a la fecha no hay registro de una pareja en Empalme que haya realizado todo este procedimiento, pero sí hay personas que se acercan para pedir información.

Si acaso al año se han acercado tres parejas, de las cuales ya no volvieron".



Brenda Arlet Barajas López, activista de los derechos igualitarios e integrante de la comunidad LGBT y más, indicó que ella y su pareja se casaron en el 2019, donde se enfrentaron a toda una serie de requisitos.



En mi caso, yo y mi pareja tenemos 8 años juntas y decimos casarnos legalmente por nuestros planes de vida, proyectos, entre ellos tener hijos, como cualquier pareja estable que busca consolidar su familia legalmente, porque muchas veces no te reconocen y te ven como la amiga, por lo que buscamos visibilizarnos".



Al respecto, recalcó que “formar una familia es un derecho universal y si alguien dice que no te puedes casar porque son dos mujeres eso es discriminación y violación a su derecho libre del desarrollo de la personalidad”.



Barajas López expresó que solicitaron el trámite como cualquier pareja, donde según el procedimiento al llevar una documentación de dos mujeres, el registro les dio una carta negativa.



Luego acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo la dirección de Derechos Sexuales, donde nos orientaron y nos recomendaron con una abogada pionera en estos temas, finalmente por fortuna después de tres meses se resolvió nuestro caso, ya que hay ocasiones donde este trámite puede durar hasta más de un año".

Por último, recordó que “con toda la documentación fuimos a apartar la fecha y tuvimos nuestra boda, muy hermosa e íntima llena de la gente que amamos, la cual fue posible gracias al apoyo del juez, pues no es un trámite sencillo ni barato”.