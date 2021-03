Cándido Tarango los ‘protege’: Policía señalado de feminicidio y tránsito acusado de corrupción siguen trabajando

Ciudad Obregón, Sonora.- En Cajeme la justicia parece no llegar. Y es que aunque la semana pasada dos elementos fueron señalados (uno por presunto feminicida y otro por recibir ‘mordidas’), hechos que causaron indignación en la sociedad, el director de seguridad Pública Municipal, Cándido Tarango Velázquez, lejos de separar a los acusados de su cargo, decidió ponerlos en un puesto donde no tengan contacto ciudadano.

En el caso del tránsito municipal que recibió 100 pesos como ‘moche’ para dejar ir a un motociclista, Tarango Velázquez, exhortó a la ciudadanía a que no hagan ese tipo de acciones, “que me ayuden a limpiar la corporación”. Y dijo que el elemento se encontraba en observación hasta que la comisión no dictamine su culpabilidad.

Tenemos otros 3 casos en investigación y si tienen culpabilidad se le va a castigar, ya que elementos de esa naturaleza no pueden estar en la corporación”, afirmó.

En #Cajeme se observa como un tránsito recibe dinero y aconseja a un motociclista de irse por otra calle para evitarse el retén. El video ha causado indignación en los ciudadanos pic.twitter.com/P4WzH8UHTJ — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 25, 2021

Respecto al feminicidio de Karina Alejandra, el titular de seguridad, especificó desconocer quien la haya asesinado, pero que se sigue una línea de investigación a fin de esclarecer este homicidio, agregando que efectivamente se tenía conocimiento de que Karina tenía problemas familiares con su expareja.

"Con ese conocimiento se tomaron acciones, de hecho, nosotros la llevábamos a la Fiscalía, para que hiciera sus declaraciones y a levantar su reporte, pero en realidad no sabemos quién haya sido quien la mató, si supiéramos, tengan por seguro que ya se hubieran tomado acciones”, declaró el funcionario.

Añadió que la expareja de Karina es Policía Municipal, y aún se encuentra laborando, ya que no se vincula con ninguna responsabilidad de momento.

Se está haciendo la investigación y se llegará a las últimas consecuencias, si existe una denuncia de feminicidio, por eso estoy coordinando con las instancias correspondientes, para que se determine si existe culpabilidad o no, no estamos para encubrir las faltas de nadie”.

#Cajeme, #Sonora "La mató un corrupto, la mandó a matar un cobarde, puso en riesgo la vida de mi madre y arrebató la vida de mi hermana", gritó familiar de joven madre asesinada ante los medios de comunicación. (2/2) pic.twitter.com/CKwl5n8o6K — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 23, 2021

En sus declaraciones más recientes sobre el caso de Karina, Leticia Burgos Ochoa, integrante del colectivo Red Feminista Sonorense, señaló que la situación demuestra la falta de responsabilidad de la autoridad.