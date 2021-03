Cajeme: Dirigente del PRI local es denunciado ante el IEE por "desacato a la ley"

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco tiempo de que el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Cajeme, Andrés Rico, levantara la mano manifestando su interés por aspirar a la presidencia municipal, este fue denunciado ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), señalado de "no acatar la ley de instituciones y procedimientos en el estado de Sonora".

Christina Caballero fue la ciudadana que presentó el documento, en el que dijo que el presidente del PRI Cajeme "violentar la Ley Electoral y no acatar la ley de instituciones y procedimientos en el Estado de Sonora".

Lee también: VIDEO: "El gallo soy yo": Alcalde de Cajeme se dice la mejor opción de voto

Ante los hechos, Andrés Rico alzó la voz y aseguró que la ciudadana está en su derecho de presentar cualquier denuncia ante las autoridades correspondientes como lo hizo, así como de expresar su deseo de aspirar, al igual que cualquier persona, a la presidencia municipal en las próximas elecciones 2021.

Con toda la humildad del mundo expreso que no tengo el gusto de conocer a Cristina Caballero. No tenemos un registro de que esta ciudadana haya estado con el PRI y desconozco si en algún otro partido. En cuanto a su denuncia, será atendida por los abogados corresponsientes, sin duda. Tanto ella como cualquiera tiene derecho a interponer denuncias y a levantar la mano para buscar contender por un cargo popular, como yo lo he hecho en mi derecho como ciudadano".