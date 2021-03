Empleados de la construcción se manifiestan en Cajeme por falta de pagos

Ciudad Obregón, Sonora.- Exigiendo pagos atrasados por más de tres semanas en algunos casos, así como una liquidación justa el día de ayer trabajadores de la empresa foránea Quattro, proveedora de Constellation Brands, se manifestaron por fuera de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Tenemos tres semanas que no nos pagan, nunca les quedamos mal, y ni eso importó para que se nos avisara a varios que terminaba nuestro contrato, nos avisaron por teléfono, el problema es que de las 100 personas que resultamos afectadas, la mayoría son foráneos, la empresa los trae de diferentes partes de la República y ahora pues no tienen para pagar una renta o regresar a sus lugares de origen”, declaró Albino Alvarado, extrabajador.

Así mismo explicó que la empresa Quattro, es la que los contrató y ellos no tienen queja contra Constellation Brands, y la molestia es que fueron despedidos bajo el argumento de que ya no hay trabajo, pero la empresa está gestionando nuevos empleados.

Esta empresa discrimina a los obreros locales, nos pone horarios difíciles, teníamos que entrar a las 4:00 horas, no nos han dado vacaciones, primas y no le conviene gente local, porque prefieren foráneos que no puedan demandar por los tiempos que implica el proceso, trabajé por dos años y me despiden sin una liquidación justa”, declaró.