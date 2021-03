Entre escándalos por "vacunas falsas" y desorganización suspenden vacunación contra Covid-19 en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de aplicar el biológico a ciudadanos de una forma desorganizada durante los primeros tres días de la etapa inicial de vacunación contra el Covid-19 en Cajeme, autoridades del Bienestar informaron que debido a la falta de dosis se suspendió la actividad justo antes de que empezara el último día de la jornada, lo que dejó a una gran cantidad de adultos mayores sin el antídoto. Cabe señalar que también se desató mucha polémica por la supuesta aplicación de "vacunas falsas".

Bernabé Arana, delegado del Bienestar, afirmó que será el próximo viernes 2 de abril cuando se reanude el proceso de vacunación, donde las personas que se quedaron a la espera podrán recibir el biológico, al igual que las personas que tienen una edad de 68 a 69 años.

Por su parte, el doctor Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N°4, explicó que fueron alrededor de 17 mil vacunas las que se aplicaron hasta el corte de la jornada.

En el corto plazo deberemos tener el resto de las dosis, hay que recordar que los rangos de edad estaban hasta 68 años, faltan los de 60 en donde sumaremos a quienes no hayan alcanzado el biológico”.

Recordó que entre los diferentes tipos de vacunas que llegaron a Cajeme se encuentran la Sinovac y Pfizer. “Se dice que llegará también la marca AstraZeneca, para aplicar la segunda dosis en zonas serranas”, dijo.

Ante lo ocurrido, adultos mayores de 68 a 69 años acudieron desde tempranas horas a los puntos de vacunación de Ciudad Obregón, para encontrar suspendida la actividad, lo que provocó molestia en muchos ciudadanos.

Y no nos queda nada qué hacer más que esperar. Dicen que ya no hay vacunas y que el viernes se reanudará. Desafortunadamente no es algo que esté en nuestras manos”, expresó Federico Leyva, quien acudió desde tempranas horas a la Plaza Lázaro Cárdenas para recibir el biológico.