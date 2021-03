¡No hay acuerdos! Policías de Cajeme siguen peleando por sus derechos

Ciudad Obregón, Sonora.- Los elementos de policía de Cajeme acudieron a Palacio Municipal para hablar con Oficialía Mayor sobre los pagos atrasados que no han recibido y el aumento de sueldos que están pidiendo pero no se llegó a nada. No es la primera vez que los oficiales manifiestan el descontento que tienen con la administración de Sergio Pablo Mariscal por maltrato laboral.

El teniente, Enrique Valenzuela, comentó que todo quedó igual a como estaba antes, "seguimos con los mismos descuentos abusivos". Explicó que todavía no se les están haciendo respetar sus derechos como el aumento de sueldo cada año según el reglamento de policías. "De boca de la maestra Claudia Mark Corona (la oficial mayor) me dijo pues si tienes algún problema pues demándame".

En #Cajeme el policía Enrique Valenzuela habla sobre las demandas y amparos que tienen en contra del Ayuntamiento por falta de pago y maltrató laboral pic.twitter.com/tEboUCgGIx — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 31, 2021

Aunque los policías buscan un diálogo con los diferentes actores de gobierno como el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el director de Seguridad Pública Cándido Tarango Velázquez, ninguno de ellos dos les ha querido recibir por lo que ya tienen una demanda cada uno. Valenzuela, comentó que se seguirán manifestando hasta que se les dé una solución.

En #Cajeme #AlMomento elementos policiacos, familiares y pensionados se manifiestan en contra del Gobierno de @SergioPMariscal frente al Palacio Municipal; exigen un salario justo, buen servicio médico, pago de horas extras, legalidad y transparencia uD83DuDCE2 pic.twitter.com/xP3qydyw6x — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 4, 2021

Cabe señalar que ya van dos manifestaciones que realizan los policías de Cajeme por las malas situaciones laborales donde se les tiene trabajando. El principal problema es que las autoridades no les quieren pagar lo correspondiente y son aproximadamente 480 policías con el mismo problema.