"Que renuncie": policías de Cajeme se manifiestan contra del alcalde; piden mejor salario y cero corrupción

Ciudad Obregón, Sonora.- Niños, niñas, elementos de la corporación y viudas de policías que perdieron la vida a manos de la delincuencia se presentaron con pancartas frente al Ayuntamiento y posteriormente en la comandancia de seguridad, exigiendo la renuncia de Sergio Pablo Mariscal, así como tener un sueldo digno, servicios médicos y transparencia en el manejo de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Esto poco después de que autoridades de Cajeme hicieran entrega pública de equipamiento a la corporación para tratar de amortizar los hechos, sin embargo esto no impidió que los elementos lo acusaran al alcalde de intentar "tapar el sol con un dedo" y exigieran sus derechos laborales.

Lee también: Mil asesinatos narran la desgracia de Cajeme bajo la administración de Sergio Pablo Mariscal

Durante la entrega de unidades vehiculares, uniformes y equipo de trabajo que tuvo lugar previo a la manifestación, Sergio Pablo Mariscal aseguró que los resultados en materia de seguridad han sido buenos durante su desempeño como presidente y afirmó que "aquellos que han perdido la vida en el municipio estaban vinculados con la delincuencia".

También aseguró que durante sus casi tres años de Gobierno ha hecho entrega puntual de uniformes a los policías municipales y opinó que la manifestación que encabezan algunos elementos de la Policía es "lamentable y sin fundamento". Policías inconformes declararon que el alcalde intentó ‘tapar el sol con un dedo’, al hacer entrega de equipo y vehículos a la corporación. También lo señalaron de no tener transparencia en el manejo de los recursos, por lo que piden su inmediata renuncia al cargo que tiene actualmente.

Las declaraciones del alcalde fueron totalmente reprendidas por los elementos, quienes con pancarta en mano afirmaron que no se les ha hecho entrega de uniformes como marca la Ley en los últimos 3 años, además de calificar como "un insulto" las declaraciones sobre los elementos caídos.

El teniente, Ernesto Valenzuela, expresó: "Es una vergüenza y una falta total de respeto a quienes han perdido la vida por salvar a la ciudadanía y combatir el crimen. El presidente cree que entregando 700 uniformes va a tapar el sol, cuando por ley debe entregar dos uniformes cada año a cada elemento. Hay millones de pesos perdidos con respecto al Fortaseg. Nos retiran los bonos, en nuestra declaración patrimonial nos hacen firmar que ganamos 16 mil pesos quincenales, pero realmente solo ganamos 3 mil, no hay servicios médicos y todavía nos quieren mandar a Guaymas para capacitarnos como marinos, cuando nuestras familias están aquí, pues somos de Cajeme. Nunca habíamos tenido una administración tan vergonzosa y tan corrupta".

Entre otras acusaciones, el elemento policiaco destacó la falta de armas y unidades, aclarando que "las unidades nuevas solo se entregan a gente cercana a las autoridades del Ayuntamiento. No tenemos miedo y estamos aquí para exigir lo justo".

Lee también: La narcocultura se adueña del lenguaje popular de los cajemenses

Carla Santana, viuda de Mauricio Cortés, quien perdió la vida el 7 de mayo de 2019, en la colonia Municipio Libre manifestó su indignación.

Yo, mis hijos y mi familia escuchamos lo que dijo Mariscal Alvarado sobre los policías que han perdido la vida. Mi esposo fue uno de ellos y le mandó decir al presidente que murió en cumplimiento de su deber, mientras que yo no recibo ningún apoyo. El alcalde deshonra la memoria de mi esposo al no medir sus palabras, queremos la renuncia de este señor, no hace nada y solo empeora las cosas. Vengo aquí a representar a todas las que somos viudas de algún elemento policiaco", expresó.