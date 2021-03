Abuelitos listos: Vacunación arrancará en San Ignacio y Bácum

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la 'Brigada Correcaminos' es como arrancará la vacunación en San Ignacio Río Muerto y Bácum, municipios en los que podrán aplicarse la vacuna adultos mayores, sin necesidad de haberse registrado por medio de Internet, pues habrá una mesa de registro en cada uno de estos dos municipios.

El delegado de los programas del Bienestar, Bernabé Arana, explicó que la aplicación de la vacuna iniciará desde este 9 de marzo a as 8:00 de la mañana y que se espera tener aproximadamente 4 días de trabajo para vacunar a todos los adultos mayores que rebasan o tienen 60 años.

Lee también: "Las recordamos siempre": Las sonorenses Raquel y Cecilia tienen su nombre en memorial frente a Palacio Nacional

El delegado aseguró que los requisitos para aplicarse la vacuna serán vivir en alguno de estos dos municipios y tener arriba de 60 años. Especificó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen aproximadamente mil 994 adultos mayores en San Ignacio Río Muerto, mientras que 3 mil 410 en Bácum y afirmó que habrá vacunas para todos y que no se obligará a nadie a aplicársela.

Aquellos que no se registraron por medio de la plataforma en línea podrán hacerlo en la mesa de registro que se instalará, pero solamente tendrán la oportunidad aquellos que residan en San Ignacio o Bácum. En el caso del primer municipio, se estará vacunando en la cabecera municipal, en el Auditorio Ejidal, así como en Bahía de Lobos. En el caso de Bácum, habrá dos células de vacunación en la plaza central del pueblo”, explicó.

Agregó que iniciarán la vacunación con los adultos mayores de edad más avanzada y aquellos que están más vulnerables de salud. También acudirán a las viviendas en donde los adultos mayores se encuentran postrados, al no poder moverse.

Por último, Bernabé Arana, dijo que aún no existe una fecha para la vacunación contra el Covid-19 en adultos mayores de Cajeme y llamó a quienes no viven en los municipios anteriormente mencionados, a “no acudir al lugar a aplicarse la vacuna, porque no podrán, serán solo los residentes de estos dos municipios”.

Personal médico, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Nacional (Sedena) participarán en las brigadas.

Fuente: Tribuna