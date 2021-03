Artistas de diversas disciplinas comparten sus consejos para triunfar y disfrutar del arte

Ciudad Obregón, Sonora.- Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 es la temática de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 2021. Años de lucha y esfuerzo por crear espacios de participación equitativos han hecho que el mundo ‘voltee’ a ver y reconozca el trabajo que mujeres en todas las áreas están realizando.

Durante la transición a la Nueva Normalidad, el arte y la cultura fueron dos de los sectores sociales más afectados por la pandemia, sin embargo, poco a poco reviven por aquellas que siguen buscando una voz y y reflector en diversas disciplinas artísticas para asegurar ese futuro prometido.

En una entrevista con TRIBUNA, mujeres que se desenvuelven en el teatro, pintura, música, danza y tatuaje hablan de su experiencia en el ámbito cultural, abordando las claves de su éxito y los principales retos que se encuentran en el desarrollo de su profesión.

A lo largo de la historia ha quedado marcada la presencia de la mujer en el arte, aunque su participación destacó más como la musa de reconocidos artistas, también fueron las protagonistas detrás del lienzo, sin embargo, es conocido que muchas de sus obras eran atribuidas a sus padres o esposos hasta la Alta Edad Media, de donde se tiene el registro más antiguo de una obra firmada por una mujer, la monja Ende.

Hoy en día la realidad es otra, afirma Sandra María Pérez León Gutiérrez, artista plástica cajemense que se inició en la pintura a la edad de 5 años. Actualmente, a sus 17 años ha intervenido en murales de Ciudad Obregón, participado en 52 exposiciones presenciales colectivas, 8 exposiciones individuales y 30 exposiciones virtuales colectivas.

Por otra parte, la cantante de 25 años de edad Dulce Cibrián Celis explica que en la música aún existe recelo sobre la labor de la mujer dedicada a la música: "Es muy común escuchar que las cantantes que trabajan de noche son de cierta reputación o nada más están ahí por bonitas y no por su talento y esfuerzo”, comentó, la idea más errónea que ha escuchado en su experiencia es que la carrera de cantante no requiere “de estudio ni de disciplina".

El arte no solo es un medio de expresión, también es una plataforma de educación y desarrollo social, y así lo demuestra la mujer en el teatro, donde cada vez se cuentan más historias de empoderamiento y se realiza una fuerte crítica social. "Lo que más me encanta es contar historias y que las personas se identifiquen", dice María Elisa Gallegos, actriz de 26 años cuyo encuentro con el escenario ocurrió hace 13 años.

Asimismo, asegura que la clave del éxito se encuentra en la constancia, disciplina y metas claras.

Angie Lizbeth López García es una bailarina de ballet que comparte la opinión sobre las claves del éxito que hablan de trabajo duro y persistente, pero sobre todo, menciona que atreverse a comenzar es el primer paso para sobresalir.

Lo que más disfruto de bailar es la sensación de bienes que genera en mi ser, el baile me da vida, me hace feliz, me siento yo, me siento libre y es la manera de expresar mi sentir. Pienso que todos nacimos para algo, estoy segura que nací para bailar", declaró.