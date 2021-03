Refugios para mujeres en Sonora: una urgente necesidad en el olvido por la burocracia

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que la violencia familiar en Sonora se mantiene en foco rojo, las instituciones dedicadas a la protección para las mujeres y sus hijos han sufrido recortes de presupuesto y personal. Sin embargo, desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder, estos refugios de mujeres, han sufrido recortes de presupuesto o de personal, lo cual deriva en una capacidad menor de atención, incluso la falta de servicio.

Para poner en contexto, la violencia familiar en Sonora incrementó 50 por ciento de 2019 a 2020 de acuerdo a cifras presentadas por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Por otra parte el semáforo delictivo registra que a enero de 2021, solo en Cajeme, se contabilizan 68 carpetas de investigación lo que representa un incremento del 66 por ciento.

Leticia Burgos Ochoa, activista e integrante del colectivo Red Feminista Sonorense, explicó que, de los 5 refugios de mujeres existentes en Sonora, solo uno, el de Cajeme, tiene la responsabilidad de que funcione y se sostenga con presupuesto federal y del municipio, mientras los demás están a cargo de asociaciones o fundaciones.

Los refugios son una necesidad impostergable, sobre todo en los momentos donde la realidad desmiente a quienes sostienen que en los hogares es donde mejor se encuentra la mujer, el refugio es una garantía que el Estado debe de ofrecer a mujeres violentadas, estatalmente no se cuenta con un fondo específico de apoyo a los refugios, solamente el de Cajeme, pero la responsabilidad que ha tenido el Instituto Cajemense de la Mujer (ICM), ha sido muy laxo”, explicó la activista.

Añadió que Cajeme actualmente sufre un grave problema de violencia doméstica, por lo cual se debería de difundir la información de que existe y se atiende el derecho de las mujeres a ser protegida en caso de emergencia, tal como lo marca la ley.

Debería de existir no solo uno sino varios refugios, Sonora ocupa el primer lugar nacional de violencia nacional, por lo cual el refugio es una necesidad de urgencia”.

Krimilda Bernal Hoyos, investigadora en materia de género del Observatorio Sonora por la Seguridad, dio a conocer que existen pocos refugios, que sumado a que en pandemia se redujo el número de personas que pueden atender.

Así mismo añadió que dentro del Observatorio, se han publicado infografías donde colectivos, sociedades civiles o fundaciones, ofrecen apoyo.

Algunos refugios solo se colocan como pantallas, las fiscalías no están funcionando como deben, al momento de poner una denuncia, no te creen, al momento de realizar el proceso es tardado, por lo cual es bueno informar que dentro del Observatorio se cuenta con un directorio de asociaciones que brindan el apoyo psicológico, legal, solo es cuestión que se comuniquen para poder dar apoyo y evitar que esta violencia escale más ahora que la Fiscalía no está funcionando”, puntualizó.