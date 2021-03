VIDEOS Y FOTOS: "Aquí sí pasa": Así se vivió la marcha del 8 de marzo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una ola morada tomó las calles de Ciudad Obregón. Alegres y sin miedo más de 200 mujeres salieron para protestar contra la violencia en el Día Internacional de la Mujer. “Ni una más”, “la Policía no me cuida me cuidan mis amigas”, “mujeres al grito de guerra”, fueron algunas de las consignas. Los manifestantes pidieron un alto a los feminicidios y a las desapariciones forzadas.

En #Cajeme #AlMomento colectivos feministas hacen toma del callejón de la mujer para convertirlo en un espacio cultural #8M #TodosContraLaViolencia pic.twitter.com/mH7QwUnA37 — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 8, 2021

Eran las 4:00 de la tarde, el Callejón de la Mujer se llenó de vida. Los diferentes colectivos civiles se dieron cita, mujeres y hombres, todos unidos para manifestarse por los feminicidios y por las más de 50 jóvenes desaparecidas. La primera actividad fue la toma del callejón, los grupos firmaron y se comprometieron a realizar diferentes actividades culturales, todas con el fin de erradicar la violencia contra la mujer.

Lee también: Marcha 8M: Manifestaciones dejan como saldo 62 policías y 19 civiles heridos

Después el contingente tomó las calles, su paso iba acompañado de cantos de lucha, pero también de reclamo para las autoridades, “¿dónde estaba la Policía cuando me violaron?”. Las feministas renombraron las calles, la primera fue la Galeana que ahora se llama Raquel Padilla Ramos, la antropóloga sonorense que fue asesinada por su pareja sentimental en 2019.

En #Cajeme colectivos feministas renombran las calles la calle Galeana ahora se llama Raquel Padilla Ramos. La antropóloga sonorense fue asesinada por su pareja sentimental. pic.twitter.com/6kwrKNjyuE — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 8, 2021

Lo mismo fue con la No Reelección y después con la Guerrero. Al llegar al Palacio Municipal, los policías ya las esperaban, “no tenemos miedo”, gritaron e hicieron un círculo para pegar los tendederos con los nombres de las que fueron víctimas de feminicidio o las que se encuentran desaparecidas. Morado para aquellas que murieron, con su nombre y fecha.

En #Cajeme Nora Lira, líder de las Rastreadoras de Cajeme, lee un artículo para honrar la memoria de Fernanda quien en 2018 un día no regreso a sus casa y a finales de 2020 encontrada en una fosa clandestina. #8M pic.twitter.com/zj3QLk6UUc — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 9, 2021

El blanco para las que esperan encontrar con vida. Eran más de 200 papeles, todas ellas de Cajeme. Antes de culminar se pasó lista, “no debió morir” o “exigimos su cuerpo con vida”, eran los reclamos y pese a que los policías trataron de quitar su protesta pacífica no se detuvieron. Nora Lira, líder de las Rastreadoras de Cajeme, leyó un artículo para honrar la memoria de su hija Fernanda, quien en 2018 no regresó a casa y a finales de 2020 fue encontrada en una fosa clandestina.

Al grito de: "No debió morir" mujeres de diferentes colectivos realizan un pase de lista a las afueras del palacio municipal de #Cajeme pic.twitter.com/cvyD9Isp8E — TribunaSonora (@TribunaSonora) March 9, 2021

Los grupos fijaron distintos posicionamientos, “tan solo en 2020, Cajeme fue el segundo municipio de la entidad con más denuncias por violencia familiar y las cifras de desapariciones forzadas se incrementaron al igual que las fosas clandestinas”. Mientras el cielo apagaba su luz, la marcha culminó con un círculo de paz, las veladoras se encendieron por aquellas que ya no están.