Ciudad Obregón: Baja cultura sobre primeros auxilios preocupa a instituciones

Ciudad Obregón, Sonora.- La baja cultura que se tiene en Cajeme sobre primeros auxilios preocupa a integrantes de Instituciones, pues aseguran que a pesar de que estas maniobras suponen la diferencia entre la vida y la muerte, las personas muestran desinterés por estar informados o por acudir a cursos donde les enseñen qué hacer en caso de algún accidente.

La maniobra de Heimlich o la RCP son solo algunas acciones que pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier persona, pero en Cajeme la cultura que se tiene sobre primeros auxilios es extremadamente baja, pues gran parte de los habitantes de este municipio no saben qué hacer en caso de algún accidente. Miembros de la Cruz Roja Cajeme y del Departamento de Bomberos en Ciudad Obregón informaron a TRIBUNA sobre la poca cultura que se tiene en el municipio en torno al tema.

Aunque con la llegada de la pandemia algunas instituciones tuvieron que suspender la realización de cursos sobre Primeros Auxilios, autoridades afirmaron que antes del virus el número de estos cursos solicitados por parte de empresas o escuelas ya era muy bajo.

Daniel Sandoval, bombero voluntario e integrante del grupo Brigada de Emergencias, explicó que desafortunadamente las personas no suelen recurrir frecuentemente a este tipo de maniobras para salvar la vida de alguien, más que nada por falta de información y por desinterés.

Agregó que las personas suelen “sacarle la vuelta” a los problemas.

Cuando una persona no tiene conocimiento sobre cómo actuar es mejor no mover al ciudadano que se encuentra en peligro y llamar al 911 para pedir una ambulancia. Sin embargo, muchos ni siquiera hacen eso porque no quieren testificar ante un Ministerio Público en caso de que la persona pierda la vida, es decir, las personas piensan que se meterán en problemas y evitan involucrarse, pero eso pudiera en muchos casos salvar la vida quien lo necesite”.