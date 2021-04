Javier Lamarque, candidato a la alcaldía de Cajeme, da positivo a Covid-19 junto a su esposa

Ciudad Obregón, Sonora.- El exdiputado federal, Javier Lamarque Cano, anunció este lunes que ya se registró como candidato por la alcaldía de Cajeme y también confirmó que dio positivo a Covid-19 junto con su esposa.

A través de redes sociales, el aspirante a presidente municipal reveló que oficialmente entregó su documentación para registrarse como candidato a la alcaldía del municipio de la mano del partido Morena.

Sin embargo, también aclaró que no pudo asistir personalmente al tramite ya que, tras hacerse una prueba de coronavirus, él y su esposa dieron positivos, razón por lo que se mantendrán bajo aislamiento en casa.

Les comento que no pude asistir personalmente al registro, porque tras hacernos la prueba, mi esposa y yo dimos positivo a Covid-19. Por lo que mantendremos el aislamiento correspondiente. No obstante, seguiremos atendiendo a distancia nuestras actividades para no poner en riesgo a nadie", se lee en Facebook.