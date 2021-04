Derechohabientes sin medicamentos en hospitales en el Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Una problemática que se encuentra latente en centros hospitalarios de Guaymas es el desabasto que sufren de medicamentos, sin que autoridades de dichas instituciones se manifiesten al respecto, situación que afecta a derechohabientes que puntualmente reciben el descuento de sus aportaciones a las instituciones de seguridad social.

En el Puerto existen nosocomios de carácter público, los cuales en los últimos meses han tenido desabasto de medicamento del 30 al 50 por ciento, principalmente en el IMSS, ISSSTE e Isssteson.



Antonio Torreblanca Arredondo, derechohabiente del ISSSTE, sostuvo que con la pandemia se agravo la entrega de medicamentos, siendo los más afectados quienes cuentan con tratamiento controlado.



Medicamentos para el control de la glucosa y presión para personas que padecen de diabetes, es difícil que te entreguen en la farmacia del hospital, la mayoría de las personas tienen que comprar el tratamiento en farmacias particulares, llegando a gastar al mes, más de mil 200 pesos”.



Torreblanca Arredondo expuso que “en la actualidad los medicamentos que surten en el ISSSTE, ya no son de la misma calidad, ahora muchos son genéricos”.





Salvador Meza, derechohabiente del IMSS, sostuvo que “hace falta medicamento, desde el mes pasado me iban a dar medicamento para el azúcar y no hay, en este caso tengo que comprarla”.



En una realidad que vivimos los pacientes, al no poder surtir en su totalidad las recetas médicas, hay veces que me dan y de las que van quedando en el mes me sostengo, cuando no tengo para comprarlas, tengo que pedir a los amigos o familia”.





En tanto, la clínica Isssteson de Guaymas por sorprendente que parezca hay derechohabientes que no pueden acceder a medicamento controlado, porque no hay director para la firma.



De esto, que Alejandro Vázquez, derechohabiente de la clínica, relató, “tengo cinco meses comprando medicamento para la presión y cada mes gasto entre 600 a 800 pesos para seguir con el tratamiento”.



Cabe destacar que se buscó declaración al respecto, pero ninguna institución de salud quiso dar su versión.