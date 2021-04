Mon Laferte da taller de composición musical en el Cereso de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón.- Todos los miércoles, durante dos meses, impartirá la cantante Mon Laferte el taller de composición musical: Diálogos entre creadoras para personas privadas de su libertad en el Cereso de Ciudad Obregón. Esto en conjunto con el proyecto La Letra Escarlata; su coordinadora, Mara Romero, reveló en entrevista con TRIBUNA, algunos detalles y reacciones de los involucrados.

Mon vio en los medios el trabajo de ‘La Letra Escarlata’ y ella pidió trabajar aquí con las muchachas del Cereso. Es un taller de composición. Es una experiencia muy grata, muy especial porque todos los muchachos y las muchachas son fans de Mon y tenerla de pronto con esa sencillez, es algo muy bonito porque están aprendiendo mucho.

Las clases se realizarán por videollamada, pero la cantante de Tu falta de querer confirmó que visitará las instalaciones al finalizar el taller.

Romero reveló sentirse aliviada de ver cómo se ha desenvuelto Mon Laferte durante el taller, considera que es un activismo verdadero, “Mon no necesita demostrarle a nada a nadie, su activismo es sincero, y eso me enternece mucho, me da ánimos”, explicó.

Reacción de Laferte

De acuerdo con Mara, Mon Laferte está muy emocionada de lo que se ha logrado, “ella dice que dio el taller en Chile pero no había disposición, a diferencia de aquí”, aclaró. Por su parte, los estudiantes del taller están encantados:

Es tan gratificante ver la emoción de las muchachas de que alguien de la estatura de Mon Laferte, crea en su talento. Ese tipo de motivaciones ayuda mucho en el aspecto emocional", aseveró.

Producto final

Al finalizar el proyecto, Mon Laferte, junto con las personas privadas de su libertad, presentarán las canciones originales compuestas durante el taller, en una transmisión en vivo.

Trabajo en equipo

‘Diálogos entre mujeres’ fue el resultado del trabajo colaborativo de La Letra Escarlata, en conjunto con Arte en Movimiento, del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura; así como con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, y del Lic. Jorge Argüelles, director del Cereso.