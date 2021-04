Ernesto Gándara propone llevar la justicia a las casas con 'Ministerio Público a domicilio'

Hermosillo, Sonora.- El candidato a la gubernatura de Sonora por la alianza ‘Va por Sonora’, Ernesto ‘El Borrego’ Gándara, presentó a través de redes sociales su propuesta de llevar el Ministerio Público a casa de los denunciantes con el fin de que tengan acceso a la justicia pronta y expedita.

Explicó que se debe crear la infraestructura y mecanismos para que quienes, principalmente las mujeres, hayan sufrido por algún delito en su contra puedan interponer las denuncias correspondientes y con ello las autoridades den seguimiento a sus casos.

Debemos crear las condiciones para que la gente tenga acceso a estos servicios, que se castigue a los responsables de cometer delitos, muchas veces no se da seguimiento simplemente porque no hay denuncias, y no hay denuncias porque las víctimas no la interpusieron, debemos hacer lo conducente”, explicó Gándara.