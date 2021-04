Trata de mujeres en Cajeme sería una realidad; colectivos insisten a profundizar en investigación

Ciudad Obregón, Sonora.- “Una camioneta tipo Van color blanca la subió por la fuerza y se la llevó”, la escalofriante frase resume en una línea el fenómeno de desaparición forzada de mujeres en Cajeme. Todas ellas de aspecto muy similar: buen cuerpo, atractivas y jóvenes. Esto, sumado al evidente incremento de casos, alimenta la especulación sobre una red de tráfico de personas.

Incluso, en sus recientes declaraciones, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó el incremento de desapariciones a una “posible trata de personas”. Y es que, en tan solo en lo que va del 2021 hay registrados 13 nuevos casos de mujeres desaparecidas sin encontrarse de acuerdo con datos de la Red Feminista Sonorense.

Silvia Núñez, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, explicó para TRIBUNA que en los últimos años ha ido en aumento la trata y la corrupción de menores según los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo advertimos mucho el año anterior, pero no se le dio importancia. La trata sería la novedad en Sonora, así como lo fueron las fosas clandestinas. No quiere decir que este problema no tenga años, pero se le está dando importancia últimamente. Recordemos que fue gracias a los colectivos de búsqueda que nos dimos cuenta de las fosas clandestinas”.